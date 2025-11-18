Nintendo sorprendió al mundo con el anuncio de Kirby Air Riders, un título exclusivo para la nueva consola Nintendo Switch 2 y dirigido por Masahiro Sakurai.

Dado que es uno de los juegos más anticipados de la desarrolladora, pudimos probar un poco de Kirby Air Riders, así que les daremos nuestras primeras impresiones.

Estas son tres cosas que vimos de nuestra prueba de Kirby Air Riders:

Kirby Air Riders tiene un control bastante original Parece que el caos imperará en Kirby Air Riders Las carreras no son lo más importante en Kirby Air Riders

Kirby Air Riders tiene un control bastante original

Lo primero que notamos en la prueba es que Kirby Air Riders tiene un control bastante original, que se separa bastante de los juegos tradicionales de carreras.

El personaje acelera solo, además que tiene mecánicas de derrape y vuelo, sin olvidar que cuenta con una gran cantidad de formas para atacar a tus contrincantes, más allá de los poderes en pista.

Esto podría ser bastante confuso al principio; de hecho, nos costó un poco adaptarnos a los controles, lo que significa que si estás acostumbrado a juegos de carrera tradicionales, sentirás un “rechazo” inicial.

Sin embargo, como todo, es cuestión de practicar un poco para que le encuentres el modo a esta obra.

Kirby Air Riders (Nintendo)

Parece que el caos imperará en Kirby Air Riders

Contrario a otros títulos parecidos, aquí hay una multiplicidad de estrategias ofensivas, así que parece que el caos imperará en Kirby Air Riders.

Durante los dos eventos que jugamos prácticamente no hubo ni un momento de descanso , siempre había acción y ataques por todos lados.

Pues no solo tienes los ítems que da poderes ofensivos y defensivos; el mismo personaje tiene ataques físicos que pueden ser usados en las carreras, sin olvidar de sus propios poderes especiales.

En ocasiones se volvía más un juego de combate en arena que uno de carreras, lo cual le da un toque especial y diferenciador.

Kirby Air Riders (Nintendo)

Las carreras no son lo más importante en Kirby Air Rider

Nos dimos cuenta que las carreras no son lo más importante en Kirby Air Rider, pues todo indica que habrá una gran cantidad de modos de juegos.

Para empezar los jugadores exploran una ciudad abierta recolectando piezas, potenciadores y para mejorar sus vehículos.

Después se enfrentan en un evento aleatorio que puede ser una carrera, un combate en arena o un desafío. En nuestro caso, se nos retaba a eliminar la mayor cantidad de enemigos en un escenario cerrado.

Habrá que probarlo más a detalle, pero lo que jugamos apunta a un título bastante interesante y único en su tipo.