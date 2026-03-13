La influencer argentina Angie Velasco pelará en La Velada del Año VI contra Alondrissa el próximo 25 de julio.

Una de las peleas más esperadas de La Velada del Año VI es la de Angie Velasco, donde Argentina y Puerto Rico tendrán a dos importantes representantes buscando su cinturón del evento organizado por Ibai Llanos.

¿Quién es Angie Velasco? La influencer que peleará en la Velada del Año VI

Angie Velasco es una influencer y creadora de contenido originaria de Argentina, conocida por sus videos sobre su vida diaria y gusto por la Coca-Cola.

La influencer tiene más de 5 millones de seguidores en YouTube y 2 millones en Instagram.

Angie Velasco, influencer que peleará en la Velada del Año VI (Instagram/@angievelasco08)

¿Qué edad tiene Angie Velasco?

Angie Velasco nació el 30 de octubre de 1998; actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es la pareja de Angie Velasco?

Angie Velasco no ha revelado si tiene pareja, pero fue novia de Brie Domínguez y terminaron en 2024.

¿Qué signo zodiacal es Angie Velasco?

Angie Velasco es Escorpio.

Angie Velasco (Instagram/@angievelasco08)

¿Cuántos hijos tiene Angie Velasco?

Angie Velasco no tiene hijos.

¿Qué estudió Angie Velasco?

No hay información sobre la formación académica de Angie Velasco.

¿En qué trabajado Angie Velasco?

Angie Velasco es creadora de contenido desde 2017 y ganó gran popularidad en TikTok e Instagram por sus blogs sobre su vida y retos.

Los videos de Angie Velasco la llevaron a tener una gran comunidad de fans y actualmente está confirmada para pelear en la Velada del Año VI.

Angie Velasco peleará contra Alondrissa en La Velada del Año VI

El quinto combate anunciado de La Velada del Año VI fue el Angie Velasco y Alondrissa, el cual tendrá 3 rounds y será con careta.

Esta pelea es el gran debut de Angie Velasco en el ámbito amateur de streamers.

La Velada del Año VI será el 25 de julio en el Estadio La Cartuja en Sevilla, España.

Angie Velasco ha compartido algunos videos sobre su pelea y de cómo fue su careo con Alondrissa.

Los fans de ambas influencer ya comenzaron a lanzar sus apuestas sobre quién ganara, siendo una de las peleas con más expectativa de La Velada del Año VI.