Te contamos quién es Alondrissa, Alondra Michelle, streamer de Puerto Rico que estará en La Velada del Año VI, evento de Ibai Llanos.

La Velada del Año 6 sorprendió con el anuncio de sus combates al incluir a Alondrissa entre los peleadores.

¿Quién es Alondrissa?

Alondra Michelle, mejor conocida como Alondrissa, es una streamer y youtuber puertorriqueña.

La carrera de Alondrissa ha cobrado popularidad en redes sociales como Twitch, TikTok, YouTube e Instagram.

Alondrissa, streamer de Puerto Rico (@alondraa.michellee / Instagram)

¿Cuántos años tiene Alondrissa?

En la actualidad, Alondrissa tiene 24 años de edad. Nació el 30 de octubre de 2001.

¿Quién es el esposo de Alondrissa?

Alondrissa no está casada. No obstante, se le ha vinculado sentimentalmente con la creadora de contenido Rai (Rainelissss) por su química y colaboraciones en redes.

Alondrissa, streamer de Puerto Rico (@alondraa.michellee / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Alondrissa?

Por su fecha de nacimiento, Alondrissa pertenece al signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Alondrissa?

Alondrissa no tiene hijos.

Alondrissa, streamer de Puerto Rico (@alondraa.michellee / Instagram)

¿Qué estudió Alondrissa?

Se desconoce el grado de estudios de Alondrissa.

Alondrissa, streamer de Puerto Rico (@alondraa.michellee / Instagram)

¿En qué ha trabajado Alondrissa?

La carrera en redes de Alondrissa comenzó en 201, cuando publicó sus primeros videos en la plataforma.

En redes sociales, Alondrissa tiene los siguientes números:

Instagram: 1.4 millones de seguidores

Kick: 592.9 mil seguidores

YouTube: 1.2 millones de suscriptores

TikTok: 5.7 millones de seguidores

Twitch: 1.7 millones de seguidores

Alondrissa en redes muestra su estilo de vida, retos y colaboraciones con otros creadores de contenido.

Alondrissa, streamer de Puerto Rico (@alondraa.michellee / Instagram)

Alondrissa peleará en La Velada del Año VI contra Angie Velasco

Durante el anuncio de las peleas de La Velada del Año VI se confirmó que Alondrissa se subirá al ring de box.

La pelea de Alondrissa será contra la youtuber argentina, Angie Velasco.

Su combate en La Velada del Año 6 será el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

La transmisión se verá mediante YouTube y Twitch.