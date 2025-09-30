Tras las declaraciones Mark Johnson ,el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos Americanos en México, en el Foro de Semiconductores México-Estados Unidos, China lanzó un comunicado al respecto.

Señalando que la posición de Estados Unidos ante los semiconductores en México, no es más que una forma de levantar barreras económicas y practicar el “matonismo económico”.

China asegura que Estados Unidos teme a la competencia justa con los semiconductores en México

En un comunicado a través de su cuenta de X, la Embajada de China en México, señaló que decir que Estados Unidos no “tolerará la dependencia de tecnologías críticas de China”, es mostrar un miedo a la competencia justa.

Declaración Solemne de la Embajada de China en México



Recientemente, en el Foro de Semiconductores México-Estados Unidos, el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos Americanos en México, Mark Johnson, declaró: "Estados Unidos no tolerará la dependencia de…

Lo que Estados Unidos quiere es imponer una competencia geopolítica a los demás actores, como es el caso de China, tanto en el tema de los semiconductores en México, como en otros aspectos.

Este “matonismo económico” no refleja una preocupación por México, más bien estaría negando un escenario de cooperación y beneficio entre los países involucrados.

Se ve a México solo como un instrumento para establecer cadenas de suministro y comerciales exclusivas, algo que ha caracterizado a todos los gobiernos de Estados Unidos a lo largo de su historia.

Con lo cual, en el análisis, se termina minando la credibilidad de Estados Unidos y su economía, más que otra cosa.

Semiconductores (Unsplash)

China aboga por un mundo igualitario ante declaraciones de Estados Unidos por semiconductores en México

Asimismo se establece que el gobierno de China quiere un "mundo multipolar igualitario y ordenado“, en lo que se refiere a desarrollo económico; algo que no detectan en las declaraciones de Estados Unidos por los semiconductores en México.

Buscando China que sus tratos con México alrededor de los semiconductores, ayuden a impulsar la globalización económica inclusiva, que beneficie a todos, contrario a lo que planeta Estados Unidos.

Exhortan a los funcionarios de Estados Unidos a que abandonen esta mentalidad y se sumen al comercio mundial y cooperación entre países.

Calificando a sus intentos de obstrucción como los intentos de un insecto para detener una carreta.