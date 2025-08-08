¿Qué pasa el 8 de agosto en el portal del León? Te decimos cuál es la energía que se activa cada año en esta fecha, la cual también es conocida como Portal 888.

Este 8 de agosto es el portal del León o Portal 888 pero ¿qué ocurre cada año en esta fecha?

Esto pasa el 8 de agosto en el portal del León de cada año

Tal y como se reveló, este 8 de agosto como cada año, llegó el portal del León o portal 888, el cual de acuerdo con las creencias, es un día en donde la energía para manifestar se potencializa.

Esto ocurre ya que durante los primeros días de agosto, el Sol se posiciona en la constelación de Leo, alineándose con la Tierra y la Estrella Sirio, considerada la más brillante.

Aunado a esto, dentro de la numerología el número 8 es considerado como una energía de prosperidad, abundancia y conexión, la cual se potencia al ser doble pues coincide con el mes 8 del año.

Dentro de la energía que se le ha brindado a este portal del León o portal 888, están:

Manifestación

Abundancia

Prosperidad

Transformación

Conexión espiritual

Cambios personales

Éxito

Poder

Número 8 en la numerología y el Portal del León (Simon Harmer / Unsplash )

¿Qué hacer en el portal del León o portal 88 de este 8 de agosto?

Este 8 de agosto ocurre el portal del León o portal 888, el cual de acuerdo con varios expertos en metafísica, astrología y espiritualidad, llega con una energía para la prosperidad.

De acuerdo con los expertos, el portal del León de este 8 de agosto es perfecto para realizar rituales de manifestación para atraer la abundancia y potencializar el desarrollo personal.

Es por eso que los rituales de atracción para la abundancia, prosperidad, para iniciar nuevos proyectos o incluso una limpieza energética, abundan en este 8 de agosto.

El portal del León o portal 888 se abre entre el 26 de julio y el 8 de agosto; y de acuerdo con la numerología, este termina por cerrarse hasta el 26 de agosto debido a la sumatoria de sus dígitos, los cuales dan también 8.