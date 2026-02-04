El Consejo Supremo de Regulación de Medios de Egipto (SCMR) ha dado a conocer la iniciativa de prohibición a Roblox, conocido videojuego popular entre menores de edad.

De acuerdo con el organismo de Egipto, la decisión se tomó tras considerar que Roblox es contenido potencialmente dañino para menores de edad, debido a la poca seguridad que ofrece.

Roblox (Roblox Corporation)

Egipto quiere proteger a los menores de los depredadores en Roblox

La iniciativa de prohibición de Roblox en Egipto se da en coordinación con la Autoridad Nacional Reguladora de Telecomunicaciones, en busca de proteger a menores de los depredadores.

Pues la prohibición de Roblox forma parte de una propuesta más grande con la que se busca regular las plataformas digitales, pensando principalmente en menores de edad.

Desde hace ya varios meses se ha acusado al juego de tener pocos filtros de seguridad, así como permitir que depredadores estén en contacto con niños y niñas.

Con este antecedente, el gobierno egipcio ha elaborado toda clase de medidas para bloquear el contenido dañino tanto en redes sociales como en videojuegos con énfasis en el apartado online.

De hecho, la Cámara de Representantes del país ya tiene planeado el revisar una legislación para regular el uso de redes sociales por parte de menores de edad.

Roblox (Especial)

Egipto se suma a la lista de países que han prohibido Roblox

Con la iniciativa de prohibición de Egipto, sería el décimo país en el mundo que intenta o logra bloquear Roblox, con el fin de proteger a menores de edad.

Los países, además de Egipto, que han prohibido Roblox hasta el momento son los siguientes:

Argelia China Irak Corea del Norte Omán Palestina Qatar Rusia Turquía

En todo estos casos se ha alegado lo mismo, que la plataforma en poco segura para menores de edad , teniendo filtros muy laxos en relación a depredadores.

Dado que Roblox Corp no ha hecho los ajustes pedidos por los gobiernos de dichos países, se ha optado por el bloqueo y prohibición regional.

Por su parte, Roblox Corp tampoco ha hecho ninguna declaración al respecto, limitándose a afirmar que su juego es totalmente seguro.