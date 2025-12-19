Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, Estados Unidos, presentó una demanda formal en contra de Roblox; señalando a la plataforma de videojuegos como un riesgo para menores de edad.

El mismo Jonathan Skrmetti señaló en una entrevista para medios locales de Tennessee, que Roblox es el equivalente virtual a una camioneta estacionada de manera sospechosa en un parque para niños.

Roblox (Roblox Corporation)

Fiscal general de Tennessee considera que Roblox no tiene mecanismos de protección suficientes

Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, señala que luego de un análisis exhaustivo, se definió que Roblox no tiene medidas de seguridad adecuadas para proteger menores de edad.

En su demanda, el fiscal menciona que Roblox pone de manera deliberada a los menores de edad en situaciones de riesgo, mintiendo a los usuarios y público en general, al venderse como un entorno seguro.

Esto último iría en contra de la Ley de Protección al Consumidor de Tennessee; afirmando que el videojuego engañó a residentes del Estado por años, omitiendo o minimizando los potenciales peligros para niños y niñas.

Aunque reconoce que en esencia se trata de un entorno de “creatividad y diversión”, esconde prácticas que permiten a terceros interactuar con menores de edad, donde las intenciones por lo general no son sanas.

Además de mencionar que la empresa redujo recursos para mejorar la seguridad infantil de manera deliberada, para así maximizar los ingresos.

Roblox (Especial)

Roblox rechaza las acusaciones del fiscal general de Tennessee

Ante la demanda de Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, Roblox dio una respuesta a través del canal Fox13, donde se dieron a conocer las acusaciones, negando todo lo anterior.

Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, considera de que las declaraciones del fiscal general de Tennesse distorsionan la realidad y el funcionamiento de la plataforma.

Pues cuentan con sistemas avanzados que supervisan el contenido y que funciones como el chat tienen limitaciones, con el fin de reducir riesgos en general; además la empresa actúa de manera inmediata ante cualquier infracción.

No solo eso, dio a conocer que trabajan de cerca con organismos de seguridad como el FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Sin olvidar que su chat no permite compartir imágenes y hay filtros para datos personales.

Todo eso surge en medio de una serie de investigaciones que se realizan a la compañía, luego de varios reportes de acoso y abuso a menores de edad, cometidos a través del juego.