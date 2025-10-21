David Baszucki es uno de los nombres más importantes en el mundo de los videojuegos actualmente, pues es uno de los fundadores y creadores de Roblox.

Sin embargo, David Baszucki no la está pasando muy bien últimamente, pues Roblox se ha visto envuelta en una polémica debido a la presencia de abusadores de menores en el juego.

¿Quién es David Baszucki?

David Brent Baszucki es un empresario e ingeniero en software de Canadá, cofundador (junto con Erik Cassel) y CEO de Roblox Corporation.

David Baszucki (Especial)

¿Qué edad tiene David Baszucki?

David Baszucki nació el 20 de enero de 1963, actualmente tiene 62 años de edad.

¿Quién es la esposa David Baszucki?

David Baszucki está casado con la novelista Jan Ellison.

David Baszucki y Jan Ellison (David Baszucki)

¿Qué signo zodiacal es David Baszucki?

Al haber nacido el 20 de enero, David Baszucki es del signo de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene David Baszucki?

David Baszucki y Jan Ellison tienen 4 hijos, cuyas identidades no han sido reveladas al público.

David Baszucki y MrBeast (David Baszucki)

¿Qué estudió David Baszucki?

David Baszucki estudió ingeniería y ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, además de tener un General Motors Scholar en ingeniería eléctrica.

¿En qué ha trabajado David Baszucki?

En los 80’s, David Baszucki fundó Knowledge Revolution, compañía que desarrolló un programa de simulación llamado “Interactive Physics”.

En 1990 desarrolló “Working Model”, un programa de diseño mecánico.

La compañía fue comprada por MSC Software en 1998, y David Baszucki fue nombrado vice presidente y gerente general de la misma.

Para 2002 fundó Baszucki & Associates, una firma de inversores, la cual dio los recursos para la creación de Friendster.

Ya en 2003, junto a Erik Cassel, desarrolló y fundó lo que hoy es conocido como Roblox Corporation.

David Baszucki enfrenta la polémica de Roblox por falta de seguridad infantil

Aunque Roblox lleva existiendo más de 20 años, fue en épocas recientes cuando el juego de David Baszucki comenzó a ganar notoriedad entre niños de todo el mundo.

Sin embargo, esto trajo consigo una polémica a Roblox; pues en este 2025 se han dado una serie de acusaciones a la plataforma por su falta de seguridad a menores.

Diversos usuarios, así como expertos en ciberseguridad, así como investigadores independientes, han dado a conocer que el juego está lleno de depredadores sexuales.

Los cuales tienen como objetivo los menores de edad que entran al título, lo que ha dado como resultado una gran cantidad de abusos sexuales dentro y fuera de Roblox.

Esto ha escalado al grado que autoridades de Florida, Estados Unidos, han abierto una investigación criminal en contra del juego y la empresa.

Si bien David Baszucki y gente dentro de Roblox han señalado que ya se toman cartas en el asunto, la realidad es que han hecho muy poco para proteger a los niños de estas situaciones.