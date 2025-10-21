Roblox ha estado en medio de la polémica desde hace varios meses por su falta de seguridad infantil, lo que ha llevado a que 7 países prohiban la plataforma.

Estos 7 países que han prohibido Roblox, en su mayoría, alegan que es por el bien de los menores de edad, aunque hay un par que no permiten el juego debido a su origen.

Roblox (Roblox)

7 países que prohibieron Roblox

Estos son los 7 países que prohibieron Roblox hasta el momento:

Corea del Norte

China

Guatemala

Jordania

Turquía

Emiratos Arabes Unidos

Irak

De estos, Corea del Norte y China tienen bloqueado el juego por sus políticas de distribución de contenido, no por la seguridad infantil.

Los dos países asiáticos prohiben la entrada de contenido extranjero a su territorio, a menos de que se haga una extensa revisión por parte de las autoridades.

El resto de naciones aquí citadas sí prohibieron Roblox debido a su falta de políticas para proteger la integridad de los menores de edad en su plataforma.

Señalando que es un peligro para los niños, se presta a la explotación infantil y daña la salud de los menores de edad en diversas formas.

Roblox, videojuego (Roblox)

Roblox está bajo investigación en otros países

Si bien Roblox no está prohibido en la mayoría de países del mundo, recientemente se encuentra bajo investigación en algunos de estos.

Tanto Estados Unidos como España tiene abiertas investigaciones contra Roblox por su falta de seguridad infantil, además de protección de datos.

En países como Reino Unido y Australia no hay una investigación como tal; pero autoridades y organizaciones locales ya han advertido de todos los riesgos que la plataforma supone a menores de edad.

Hasta el momento, Roblox no ha emitido un comunicado o declaración al respecto de toda la polémica a su alrededor, limitándose a decir que ya han tomado cartas en el asunto.

No obstante varios expertos en seguridad cibernética, han señalado que se mantienen todas las lagunas que permiten el acceso a depredadores al juego.