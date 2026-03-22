El 21 de marzo se dio a conocer la detención de Jamie Borne en Nueva Orleans, Estados Unidos, quien se identificó como programador de Roblox y fue acusado de pornografía infantil.

Tras confirmarse la captura, Roblox desmintió rápidamente que Jamie Borne haya sido o sea parte de la empresa, señalando que los reportes que los vinculan son inexactos.

Jamie Borne no sería programador de Roblox

De acuerdo con un comunicado de Roblox, Jamie Borne nunca ha formado parte de su plantilla.

La empresa negó que este sea o haya sido programador de la empresa en algún momento.

Roblox (Roblox Corporation)

La vinculación entre Jamie Borne y Roblox se dio luego que este mismo personaje declarara a las autoridades que era parte de la desarrolladora de videojuegos, esto durante su arresto.

La investigación ha señalado que el detenido sí habría usado Roblox para obtener la pornografía infanti, pero de manera independiente, sin una relación directa con la empresa.

Aún así, el proceso sigue en curso por parte de las autoridades de Nueva Orleans para determinar la naturaleza del detenido y su relación con la compañía.

Al momento, Jamie Borne cuenta con 40 cargos en su contra, lo que lo convierte en un delincuente de alto perfil; se espera que en las próximas semanas se definan los cargos y las sanciones a estos.

El caso de Jamie Borne vuelve a abrir el debate sobre Roblox

La detención de Jamie Borne ha causado revuelo nuevamente debido a su vinculación con Roblox, pues más allá de que sea un programador o no, el videojuego vuelve a estar involucrado en delitos de alto perfil.

Desde hace varios años se ha hablado de un entorno peligroso de Roblox para los menores de edad, como los casos de adultos que entran en contacto con niños o niñas para cometer delitos de abuso.

Al respecto, Roblox ha asegurado que cuenta con las medidas necesarias para proteger a menores de edad y que los padres se sientan confiados de la plataforma.