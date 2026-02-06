Jason Sokolowski es el padre de Penélope, cuya muerte habría sido consecuencia de Roblox: acusa que la plataforma facilitó el contacto con un depredador que terminó en su suicidio en 2025.

Roblox es una plataforma de juegos que se popularizó entre los menores; sin embargo, también ha sido blanco de denuncias por grooming o explotación infantil, lo que ha llevado a su prohibición en varios países.

Padre acusa a Roblox de facilitar grooming y provocar la muerte de su hija

Penélope se suicidó el pasado febrero de 2025, lo que su padre señala fue consecuencia de un acoso constante los últimos dos años; acusa que Roblox facilitó el grooming tras ser contactada por un depredador.

El padre de la joven señaló que a los 14 años, su hija fue contactada por un depredador del grupo 764, quien la instó a autolesionarse y mandar dichas fotos o videos con sangre de las mismas.

Roblox: padre acusa que facilitan grooming que provocó muerte de su hija (Captura de pantalla)

Tras darse cuenta de varios cortes, Penélope confirmó a su padre que había sido reclutada por el grupo a través de Roblo.

El padre relata a su vez que tras el suicido de la joven, descubrió que los mensajes continuaron mediante Discord y que, en efecto, fue contactada por Roblox, además de que se mostraban fotos.

En una de ellas, Penélope hizo un ofrecimiento a su depredador para cortarse en el pecho, aunque también comentó el miedo a no llegar lo suficientemente profundo.

¿Qué es el grupo 764? FBI confirma riesgo de dicha organización en Roblox

El padre de Penélope denunció directamente al grupo 764 por contactar a los menores en Roblox, pese a que las cuentas estén con direcciones de los padres y se dedican al grooming y explotación.

El FBI ya había denunciado al grupo 764 por dirigirse a los menores para proporcionar material de abuso infantil, en especial de carácter sexual o autolesiones.

El grupo 764 extorsiona a su vez dicho contenido que, de acuerdo con Jason Sokolowski, se enfoca en menores vulnerables e intentan crear confianza rápidamente, por lo que llamó a los padres a estar atentos.