Sabine Yohumi y Mary Beaney Rodríguez Cid, de 10 y 16 años de edad respectivamente, desaparecieron tras salir de su domicilio ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Padres de las menores reportaron su desaparición el 9 de enero ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de México.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Sabine Yohumi mide un metro y 37 centímetros, tiene ojos pequeños de color café, cabello negro y quebrado que le llega a los hombros. Como seña particular tiene un lunar en la boca, de lado derecho.

Mientras que su hermana, Mary Beaney mide un metro y 48 centímetros, es de complexión robusta. Su cabello es negro pero tiene güeras las puntas. Como seña particular tiene dos tatuajes: una mariposa en el tobillo derecho y un dragón en la pierna derecha.

Niñas desaparecen en Nezahualcóyotl (Alerta Neza / Facebook)

Niñas desaparecidas captadas en video

El periodista Carlos Jiménez, compartió en su cuenta de X, un video que muestra a las hermanas caminar de noche sobre una banqueta cercana a su domicilio ubicado en la colonia Impulsora, en Nezahualcóyotl.

Mary Beaney carga una bolsa negra y lleva una mochila, posiblemente con sus pertenencias, mientras que su hermana la sigue.

Por cámaras cercanas a la zona, se sabe que las menores abordaron un bicitaxi y se trasladaron a la estación Impulsora de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

SE PIDE AYUDA!

Las 2 hermanas que van caminando son Sabine d 10 años y Mari 16

Salieron d su casa en @GobNeza hace 6 días y no se sabe nada de ellas.

Su familia cree q las contactaron por Roblox o Free Fire.

Si las ubica, avise a @FiscaliaEdomex o mande MD.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/vb0ZkJzWAz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 16, 2026

Desaparición podría estar ligada a Roblox o Free Fire

Padres de Sabine y Mary han declarado a diversos medios de comunicación como Milenio, que éstas se llevaron su celular, ropa y sus ahorros del 2025.

Así como confesaron haber discutido fuertemente con su hija mayor debido a que una vez más se tatuó sin su autorización.

Entre sus declaraciones salió a relucir que las hermanas habían estado jugando Roblox y Free Fire (videojuegos en línea).

Aunque solían jugar con familiares y conocidos no descartan que hayan sido contactadas por una persona ajena a su circulo social.

Cabe mencionar que Roblox ha sido criticada mundialmente por no garantizar un entorno completamente seguro para menores de edad, ya que cualquier persona pueda contactar con los jugadores dentro de la plataforma de videojuegos en línea.