En un evento reciente en Sinaloa, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, dio a conocer que no ha tenido contacto con Rubén Rocha Moya en los últimos días.

Yeraldine Bonilla mencionó que de momento se ha enfocado en su trabajo y desconoce los detalles detrás de la licencia que solicitó Rubén Rocha Moya.

Yeraldine Bonilla no ha hablado con Rubén Rocha Moya en Sinaloa

Al ser cuestionada por medios en Sinaloa, Yeraldine Bonilla declaró que no se ha comunicado con Rubén Rocha Moya en los últimos días.

“La última llamada que tuve con el gobernador en licencia fue el día que tomé protesta y solamente para felicitarme, yo ya no he recibido ninguna llamada de él. Yo estoy concentrada en mi trabajo y reuniéndome con el equipo, reuniéndome con los secretarios para coordinarnos bien en los trabajos.” Yeraldine Bonilla, Gobernadora Interina de Sinaloa

Primer mensaje de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa (@yeraldinebonillamx / Instagram )

De hecho, Yeraldine Bonilla afirma que no sabe nada de Rubén Rocha Moya desde que ella tomó protesta como gobernadora interina de Sinaloa.

Señalando que la última vez que hablaron fue en una llamada, que en realidad era una felicitación de parte del gobernador con licencia para con ella y el inicio de su mandato interino.

No solo eso, afirma que en realidad no ha tenido contacto con nadie del gobierno federal, solo con el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Sin embargo, eso no le ha impedido dedicarse a establecer comunicación con los distintos secretarios de Sinaloa, para coordinarse en el trabajo que está por venir en los próximos días.

Yeraldine Bonilla no sabe por cuánto tiempo se ausentará Rubén Rocha Moya

Yeraldine Bonilla afirmó no estar enterada de cuántos días es la licencia que pidió Rubén Rocha Moya al momento de dejar la gubernatura de Sinaloa.

Por lo que Yeraldine Bonilla desconoce cuándo regresará a la actividad Rocha Moya, o si dejará vacante el puesto de manera permanente.

Tras ser acusado de nexos con el crimen organizado, Rubén Rocha Moya dejó el gobierno de Sinaloa de manera temporal, siendo Yeraldine Bonilla nombrada para ocupar su lugar.

Luego de dejar su puesto, el gobernador con licencia no ha hecho apariciones públicas ni ha dado declaraciones a los medios de comunicación acerca de las acusaciones y el proceso como tal.