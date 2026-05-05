Yeraldine Bonilla, gobernadora interina del estado de Sinaloa, integró a José Ismael Inzunza Sosa y a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos a su gabinete.

“Tomé protesta a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como Encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, y a José Ismael Inzunza Sosa como Jefe de la Oficina de la Gobernadora" Yeraldine Bonilla

Así lo dio a conocer la mandataria estatal por medio de un mensaje que compartió en sus redes, en el que también detalló los puestos a los que se van a integrar los funcionarios.

Ante los nombramientos que hizo en su gabinete, Yeraldine Bonilla expresó su confianza a los servidores públicos, pues consideró que fortalecerán el trabajo que se realiza a favor del estado y la población.

Yeraldine Bonilla integra a Inzunza y Bedoya a su gabinete en Sinaloa

A cuatro días de asumir el puesto de gobernadora interina de Sinaloa ante la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla continúa integrando a su gabinete estatal.

En la publicación que difundió en sus redes el lunes 4 de mayo, la mandataria resaltó que tomó protesta de un par de nuevos colaboradores que se van a sumar a su equipo de trabajo:

Pablo Francisco Bedoya Bañuelos: Encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno

José Ismael Inzunza Sosa: Nuevo jefe de la Oficina de la Gobernadora

Tras anunciar las nuevas incorporaciones a su gabinete, Yeraldine Bonilla expresó su confianza a los funcionarios, pues aseguró que trabajarán con "compromiso, responsabilidad y vocación de servicio".

Por medio de ello, indicó, los nombramientos de Inzunza y Bedoya van a fortalecer el trabajo que expuso, se está llevando a cabo con la finalidad de favorecer a “las y los sinaloenses”.

Yeraldine Bonilla integra a Inzunza y Bedoya a su gabinete (Yeraldine Bonilla Valverde/Facebook)

Bedoya era secretario de Rubén Rocha Moya

Cabe destacar que Pablo Francisco Bedoya Bañuelos fue ascendido, pues previo al nombramiento por parte de Yeraldine Bonilla, se desempeñaba como Jefe de la Oficina del gobernador Rubén Rocha.

Debido a ello, el nuevo integrante del gabinete de la gobernadora interina del estado de Sinaloa, ha sido señalado por tener algún grado de cercanía con el gobernador con licencia.

El hoy encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, fue titular de Jefatura de la Oficina del Gobernador desde septiembre de 2025, cuando sustituyó a Cynthia Gabriela Gutiérrez López.