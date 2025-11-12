“Ya es mucha la sangre derramada, se tocó el límite del sometimiento descarado en Michoacán”, así lo expresó el sacerdote Jesús Valencia Álvarez durante el fin del novenario de Carlos Manzo.

El fin del novenario de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre, se celebró con una Misa por la Paz y la Justicia en Zamora.

El padre Jesús Valencia Álvarez, de la Diócesis de Zamora, Michoacán, encabezó dicha misa, cuyas palabras sobre religión y los tiempos de violencia que se viven resonaron medios de comunicación.

Piden evitar violencia y polarización durante misa de Carlos Manzo

El sacerdote Jesús Valencia Álvarez dijo que su voz no es para promover la violencia, el desquite o la venganza, pero tampoco es una opinión más.

Dijo que lo que se busca desde la iglesia es promover la esperanza de un México, mejor, en paz y sin violencia, pero no dejar de lado “la memoria del doloroso presente que vivimos”.

En ese sentido, durante la misa también llamó a evitar al polarización política.

Realizan novenario y Misa por La Paz y la Justicia en honor a Carlos Manzo con 9 mil asistentes

La Misa por la Paz y la Justicia se llevó a cabo en Zamora. Michoacán, y se calcula que la asistencia fue de alrededor de nueve mil personas, aunque otros medios de comunicación calculan alrededor de cinco mil.

La mayoría acudieron vestidos de blanco pues no solo se trato de honrar la memoria de Carlos Manzo sino de visibilizar a los ciudadanos asesinados y desaparecidos, entre ellos religiosos.

La Misa por La Paz y la Justicia se llevó a cabo por el padre Jesús Valencia Álvarez, párroco de Patabam, perteneciente a la Diócesis de Zamora.

En la misa en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe también estuvieron presentes todos los sacerdotes de la Diócesis de Zamora,

Sacerdote de la Diócesis de Zamora pide a criminales parar la violencia: “son demasiadas pérdidas”

En ese contexto, el sacerdote Jesús Valencia Álvarez también se envió un mensaje a los grupos criminales para el cese de la violencia ante la situación de sufrimiento que hiere a las comunidades.