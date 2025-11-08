El gobierno municipal de Uruapan, Michoacán, anuncio el inicio de una colecta de llaves con las que se informó, se va a erigir un monumento en honor a Carlos Manzo.

“Lleva tus llaves a la Casa de la Cultura y sé parte de esta historia que seguirá brillando con el nombre de Carlos Manzo” Uruapan Gobierno Municipal

Ayuntamiento de Uruapan lanza colecta de llaves para hacerle un monumento a Carlos Manzo

En busca de honrar la memoria del presidente municipal asesinado el 1 de noviembre, Carlos Manzo, el ayuntamiento de Uruapan puso en marcha una colecta de llaves para construirle un monumento.

Por medio de redes sociales, el gobierno municipal compartió un mensaje con el que convocó a la ciudadanía en general a donar sus llaves para erigir una estatua del alcalde.

Al respecto, el ayuntamiento señaló que con las aportaciones que realicen los uruapenses, se podrá construir el monumento para recordar pos siempre al presidente municipal.

“De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano” Uruapan Gobierno Municipal

En ese sentido, las autoridades locales conminaron a los habitantes del municipio a que se sumen a la colecta de llaves con la finalidad de forjar “juntos el legado” de Carlos Manzo.

Para ello, explicaron que quienes se quieran unir a la causa, deben llevar sus llaves a la Casa de la Cultura para ser “parte de esta historia que seguirá brillando con el nombre de Carlos Manzo”.

Colecta de llaves para construir monumento de Carlos Manzo (Uruapan Gobierno Municipal/Facebook)

Realizan mural en honor a Carlos Manzo

Además del monumento en honor a Carlos Manzo para el que se anunció una colecta de llaves en Uruapan, se han realizado otros actos para homenajear al presidente municipal.

Tal es el caso del mural en el Parque Nacional de Uruapan, el cual fue pintado por artistas y colectivos locales e impulsado por el mismo ayuntamiento con el fin de preservar la memoria del alcalde asesinado.

Debido a lo anterior, el mural se elaboró en tiempo récord, debido a que recibió apoyo logístico por parte del ayuntamiento de Uruapan y se anunció como punto de encuentro para la memoria colectiva.

Al tratarse de un mural, la obra permanece abierta al público y forma parte de los homenajes póstumos a Carlos Manzo que se suma a otras acciones como el monumento fundido con llaves ciudadanas.