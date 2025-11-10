Carlos Manzo fue una persona con un corazón grande y noble y con un carácter fuerte desde niño, contó su mamá, la señora Angélica Diana Rodríguez Saide.

Así lo dijo en una entrevista con la youtuber Eva María Beristaín, quien realizó un trabajo de entrevistas en Uruapan, Michoacán, por el asesinato de Carlos Manzo y las manifestaciones tras la pérdida de ese liderazgo social.

“Carlos es una persona grande, una persona de carácter, desde niño… fue muy inteligente… y sobre todo con un corazón grande y noble, eso te lo puedo asegurar no porque sea su mamá sino porque se proyectó durante su vida"

Carlos Manzo promovió ayuda a la gente de Uruapan desde que era adolescente, revela su mamá Angélica Diana Rodríguez Saide

Carlos Manzo fue una persona que ayudó a la gente de Uruapan desde niño. Una de esas muestras de apoyo es su actuación frente a la noticia en el canal local de ese municipio de Michoacán de que una mujer embarazada de trillizas estaba en riesgo.

El entonces adolescente Carlos Manzo, quien iba en segundo de secundaria, no dudó en ir a donar sangre a la mujer embarazada ya que su tipo era difícil de encontrar.

La señora Angélica Diana Rodríguez Saide dijo que esa situación permitió a la señora embarazada de trillizas, quien era madre soltera, tener a sus bebés.

“Fue una situación de sentimiento… hacia su pueblo… se presentó una noticia de una señora que iba a tener trillizos, muy vulnerable… la señora necesitaba un tipo de sangre que no era fácil de conseguir… Carlos estaba viendo la noticia cuando me hizo el comentario de que él quería ayudar a la señora porque tenia ese tipo de sangre… y le dio su sangre a la señora, salió adelante, la señora tuvo a sus tres niñas”

Carlos Manzo promovió la donación de sangre y el apoyo a personas vulnerables desde adolescente

Por si no fuera suficiente con realizar la donación de sangre y poner el ejemplo, el adolescente Carlos Manzo promovió ayuda para el nacimiento de las trillizas que constaba de pañales, biberones, juguetes, dinero y más.

Además de involucrar a las escuelas en ese entonces, Carlos Manzo terminó siendo padrino en el bautizo de la tres bebés.