Autoridades de Sahuayo anunciaron la cancelación de la extensión del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, evento que se llevaría a cabo el próximo 16 de noviembre.

Mediante un comunicado, el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” dio por cancelada la presentación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín.

La decisión fue tomada por el Gobierno Alemán, a través de la embajada de México, como medida preventiva ante los recientes hechos de violencia en el Estado.

Cancelan extensión del Festival Musical de Morelia (@azucenu / Red Social X)

Al respecto, Verónica Bernal Vargas, directora del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, indicó que la decisión únicamente la tomó el gobierno alemán.

Esto aún cuando se les indicó que el evento no se realizará cerca de Uruapan .

“Se tuvo que cancelar porque el gobierno alemán así lo indicó. Entonces, ante eso, lo único que nos queda es respetar” Verónica Bernal Vargas, directora del Festival de Música de Morelia

Festival de Música de Morelia sigue en pie

La edición 37 del Festival Musical de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre de este 2025.

Pese a su cancelación en Sahuayo, el Festival Musical de Morelia se realizará en diversos municipios del estado.

Entre los artistas que se presentarán se encuentran:

El músico cubano Paquito D’Rivera

El chelista Santiago Cañón

El clavecinista Yago Mahugo

El flautist Horacio Franco

La soprano María Katzarava

El pianista Ángel Rodríguez

Soprano, María Katzarava (Francisco Segura / Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

La agrupación Charanda Son podría cancelar su participación en el Festival Musical de Morelia

Tras la cancelación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín, Charanda Son podría seguir sus pasos y no presentarse en el Festival Musical de Morelia.

Se rumora que la agrupación Charanda Son está contemplado cancelar su presentación en el evento cultural y musical por empatía y respeto a la familia de Carlos Manzo.