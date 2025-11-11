Guadalupe Araceli Mendoza Arias, diputada federal de Uruapan, Michoacán, destacó que el liderazgo y crecimiento político de Carlos Manzo despertó envidias porque iba a ser el próximo presidente de México.

Para la diputada independiente, ese fue el motivo del asesinato de Carlos Manzo, por lo que ante ello se “despertó al tigre dormido”.

Así lo dijo desde la Cámara de Diputados donde rindió un homenaje al alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre

“Esta manera de trabajar despertó en grupos criminales, políticos y adversarios, celos y envidia por la popularidad de Carlos Manzo... lo más fácil fue mandarlo a eliminar, quitarlo del mapa, pero se llevaron una gran sorpresa, primero al convertir a Carlos Manzo en un héroe nacional e internacional… quisieron matar el legado que el sería el siguiente gobernador de Michoacán y futuro presidente de México” Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Diputada federal independiente

Diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias pide apoyar a Grecia Quiroz ante asesinato de Carlos Manzo

Dichas preocupaciones y envidias surgieron en otros políticos y grupos criminales, aseguró Guadalupe Araceli Mendoza Arias.

Ante la ausencia de Carlos Manzo, pidió apoyar a la nueva presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz.

De la misma manera, pidió participar en las marchas pacíficas para exigir justicia en el caso y dar con los autores intelectuales.

Diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias asegura que Carlos Manzo iba a lograr la paz

La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias dijo que a los adversarios les aterraba la existencia de Carlos Manzo pues él iba a gobernar Michoacán y México en paz, con seguridad, tranquilidad y confianza.

Por ello, agregó que con el asesinato no darán un paso atrás porque van a seguir trabajando como lo hacia Carlos Manzo.

En la Cámara de Diputados se escucharon gritos de “justicia” al término de su discurso.