El senador integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Enrique Inzunza, ya recibió la aprobación del pleno del Senado de la República a su solicitud de licencia temporal.

Cabe destacar que el legislador sinaloense pidió ausentarse de sus funciones para los días 28 y 29 de mayo, ante las investigaciones que autoridades de México y Estados Unidos realizan en su contra.

Tras avalar la solicitud, el pleno llamó a rendir protesta al legislador suplente Omar Alejandro López Campos, quien tomará el escaño solo por las 22 horas que esté activa la petición.

Enrique Inzunza solicita licencia a su cargo en el Senado (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Pleno del Senado avaló la solicitud de licencia temporal para Enrique Inzunza

La mañana del jueves 28 de mayo, el senador de la bancada de morena, Enrique Inzunza, anunció por medio de sus redes sociales que solicitaría una licencia temporal a su cargo legislativo.

Al respecto, explicó que su petición solo es para un par de días, en específico, para la sesión extraordinaria del mismo 28 de mayo y parte de los trabajos del viernes 29.

Horas más tarde, la Mesa Directiva del Senado dio lectura a la solicitud y confirmó su aprobación al explicar que la ausencia legal tendrá efectos hasta las 15:00 horas del viernes.

Se debe resaltar que durante el periodo de ausencia que fue aprobado por el Senado, que consta únicamente de 22 horas, el legislador morenista Enrique Inzunza no contará con fuero.

Suplente de Enrique Inzunza rindió protesta

En apego al proceso legislativo correspondiente, una vez que el pleno aprobó la solicitud de licencia temporal de Enrique Inzunza, se realizó la toma de protesta de su suplente.

En la sesión extraordinaria, el pleno llamó a rendir protesta a Omar Alejandro López Campos, suplente del legislador originario del estado de Sinaloa que es investigado por Estados Unidos.

Durante el acto protocolario, Omar Alejando López Campos asumió el cargo para ocupar el escaño durante las 22 horas de ausencia que corresponde al periodo extraordinario.