La Línea 2 del Metro CDMX tendrá una modificación en su horario de operación a partir del viernes 29 de mayo y hasta el 4 de junio.
De acuerdo con el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, el horario de operación en dicha línea obedece a los “trabajos de transformación integral” de la Calzada de Tlalpan.
"El <a href="https://x.com/MetroCDMX" rel="">@MetroCDMX</a>, en conjunto con <a href="https://x.com/SOBSECDMX" rel="">@SOBSECDMX</a>, informa que, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a partir de las <a href="https://x.com/AdrianRubalcava/status/2060231894508200254?t=1200" rel="">20:00</a> horas del viernes 29 de mayo se implementará un esquema especial de operación.2″Adrián Rubalcava
Sin embargo, se contará con apoyo gratuito de RTP para diversos tramos mientras se concluyen dichos trabajos.
A partir de este viernes, a las 20:00 horas, la Línea 2 del Metro CDMX operará de la siguiente forma:
- tramos de Taxqueña a Xola: Servicio normal
- estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad: Sin servicio
- tramo de Pino Suárez a Cuatro Caminos: Servicio normal
Cabe señalar que durante ese periodo, habrá apoyo gratuito por RTP para las estaciones en las que no habrá servicio en el Metro CDMX.
Este horario de operación aplicará en los días 30 y 31 de mayo, así como del 1 al 3 de junio; el 4 de junio la operación regresará a su horario normal.