La bandera de México de Guanajuato se rasgó durante un acto cívico en el estado; un video captó el momento.

El hecho ocurrió en un evento del Congreso de Guanajuato, donde elementos de la policía estatal transportaban la bandera nacional para montarla en el asta.

Los policías estatales realizaban las maniobras de montaje al ritmo de la banda de guerra; no obstante, al momento de intentar subirla por el asta, la tela de la bandera de México se rasgó por el peso.

El video del momento en que bandera de México se rasga en Guanajuato

Hoy lunes 15 de septiembre, en el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia 2025, la bandera de México se rasgó durante un acto cívico en Guanajuato.

Se trataba de la bandera monumental del Congreso de Guanajuato, misma que sería colocada en el asta para la celebración del acto cívico con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

En el video se observa a decenas de policías estatales cargando la bandera de México; sin embargo, debido a la fuerza del viento y el peso de la misma, el lábaro patrio se rasgó desde su franja verde que va sujeta al asta.

Inmediatamente los policías de Guanajuato reaccionaron e intentaron impedir que la bandera de México cayera totalmente al suelo, y aunque actuaron rápido, fue inevitable que tocara el concreto.

Los elementos de la policía enrollaron la bandera de México y posteriormente la retiraron.

⚠️ En el Congreso de Guanajuato 📍, la bandera se rasgó por accidente 🇲🇽💥 durante un acto cívico. Policías lograron sostenerla antes de que tocara el piso 🙌🏽#Guanajuato #BanderaDeMéxico #ÚltimaHorapic.twitter.com/VsaiCb9rHv — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 15, 2025

Bandera de México se rasga en acto cívico del Congreso de Guanajuato

La bandera de México que se rasgó en Guanajuato iba a ser instalada para un acto cívico del Congreso Estatal, encabezado por el diputado Ernesto Millán Soberanes en representación de la presidenta del Congreso, Plásida Calzada.

En el acto se encontraban presentes diputados del Congreso, docentes y alumnos del Instituto Santa Fe, quienes presenciaron el momento en el que la bandera de México se rasgó.

El video del momento en que se rasgó la bandera de México fue captado durante la transmisión del evento, que se mostraba en vivo en el canal oficial del Congreso de Guanajuato.