Autoridades del estado de Puebla izaron al revés la Bandera de México durante un acto conmemorativo por el Día de la Bandera.

De acuerdo con la grabación, elementos de la Policía de Puebla se equivocaron al momento de colocar la Bandera de México en un asta monumental, por lo que el lábaro patrio terminó de cabeza cuando fue izada.

Policías bajan Bandera de México en Puebla tras izarla al revés en el Día de la Bandera

A través de redes sociales se dio a conocer un descuido en Puebla, el cual provocó que la Bandera de México fuera izada al revés hoy martes 24 de febrero, en pleno Día de la Bandera.

La información señala que estos hechos ocurrieron en el parque de La Paz, ubicado en la ciudad de Puebla, en donde la Bandera de México ondeó por varios minutos con el águila y los colores verde, blanco y rojo de cabeza.

Izaron al revés la Bandera de México en Puebla en pleno Día de la Bandera (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Tras notar la equivocación, un grupo de uniformados se dispuso a bajar la bandera con el fin de arreglar el sentido en el que se encontraba la misma.

Fue así que en redes sociales también se difundió el momento en el que los policías voltean la Bandera de México, para nuevamente izarla pero esta vez con los colores y el escudo en la posición correcta.

De esta manera se generó una anécdota entre los habitantes de Puebla en una conmemoración más por el Día de la Bandera nacional.