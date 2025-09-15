Un pleito se desató este lunes 15 de septiembre en el Zócalo donde se involucraron vendedores ambulantes y trabajadores de la Ciudad de México (CDMX); quedó capturado en video y estos son los detalles.

A pocas horas de que inicie la conmemoración del Grito de Independencia en el Zócalo, vendedores ambulantes y trabajadores del gobierno de la CDMX se enfrentaron a golpes.

Según la información, el pleito, cuyos videos circulan en redes sociales, se desató porque los trabajadores de la CDMX les prohibieron la entrada a los vendedores ambulantes a la plancha del Zócalo.

Capturan video de vendedores ambulantes y trabajadores de CDMX peleando en el Zócalo

Hoy 15 de septiembre se reportó un fuerte pleito entre vendedores ambulantes y trabajadores de la CDMX, pues los primeros querían entrar a la Plaza de la Constitución a trabajar.

En el video difundido en redes sociales se observa a un grupo de vendedores ambulantes derribar y golpear a un trabajador de la CDMX encargado de la seguridad del lugar donde se realizará el evento de hoy.

Posteriormente a esta agresión, otro trabajador de CDMX, que portaba el chaleco distintivo del gobierno, fue alcanzado por otro grupo de vendedores ambulantes y lo comenzaron a patear en el suelo.

Ante esta agresión, más trabajadores de CDMX acudieron a auxiliar a su compañero y detener la agresión en su contra; hasta el momento se desconoce si estos sufrieron lesiones graves.

Video de vendedores ambulantes golpeando a trabajadores de CDMX en el Zócalo; esto desató el pleito

De acuerdo con la información preliminar, el pleito entre vendedores y trabajadores de la CDMX de hoy se desató porque la venta ambulante en la plancha del Zócalo está prohibida.

Los operativos de seguridad en el Zócalo de la CDMX se han intensificado debido a la conmemoración del Grito de Independencia, que estará acompañado del concierto de La Arrolladora Banda El Limón.