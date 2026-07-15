La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, hizo un llamado al Senado de la República para impulsar la restitución del Fondo Metropolitano, con el objetivo de destinar mayores recursos federales a proyectos de infraestructura hídrica que permitan atender el abastecimiento, la calidad y el saneamiento del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La alcaldesa acompañó a los senadores Clemente Castañeda y Pablo Vázquez, quienes presentaron una iniciativa para recuperar este mecanismo de financiamiento y fortalecer la inversión pública en las zonas metropolitanas del país.

Vero Delgadillo solicita restituir el Fondo Metropolitano para garantizar agua en Guadalajara. (Cortesía)

Vero Delgadillo pide restituir el Fondo Metropolitano para atender el reto del agua

Durante su participación en el Senado, Vero Delgadillo señaló que el acceso al agua representa uno de los principales desafíos para Guadalajara, por lo que consideró necesario que la Federación destine recursos para fortalecer la infraestructura hídrica.

Explicó que la estrategia contempla tres objetivos: garantizar el acceso al agua, mejorar su calidad y avanzar en el saneamiento para asegurar el suministro a futuro.

La presidenta municipal recordó que la planta potabilizadora que abastece alrededor del 60 por ciento del agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara no ha recibido inversiones importantes desde su construcción, hace aproximadamente 70 años.

Asimismo, destacó que en los últimos años el Gobierno de Jalisco ha realizado inversiones para incrementar la disponibilidad del recurso, al aumentar el suministro de 10 a 18 metros cúbicos por segundo.

Propuesta busca fortalecer la infraestructura hídrica en Guadalajara

Vero Delgadillo señaló que el Gobierno estatal también impulsa una inversión de 5 mil millones de pesos para modernizar la planta de tratamiento de Miravalle, con el propósito de mejorar la calidad del agua y fortalecer las acciones de saneamiento.

Añadió que el Ayuntamiento de Guadalajara desarrolla programas para apoyar a la población mediante la entrega de insumos como filtros, pastillas de cloro y tinacos, además de destinar recursos propios para atender esta problemática.

La alcaldesa sostuvo que, pese a los recursos anunciados para infraestructura hídrica a nivel nacional, Guadalajara y Jalisco no han recibido financiamiento para estos proyectos, por lo que reiteró el llamado a los legisladores federales para etiquetar recursos que permitan enfrentar este reto.

La iniciativa presentada por los senadores de Movimiento Ciudadano propone restablecer el Fondo Metropolitano con reglas de operación y mecanismos de transparencia, a fin de fortalecer la inversión en infraestructura, movilidad y desarrollo urbano en las 74 zonas metropolitanas del país.