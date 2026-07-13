La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó los primeros apoyos del programa Apoyo de Renta para Jóvenes, una estrategia que beneficiará a 238 personas con un subsidio mensual de 3 mil pesos durante siete meses para contribuir al pago de vivienda cerca de sus centros de estudio o trabajo.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la vivienda y fomentar la independencia de las juventudes en la capital jalisciense.

Vero Delgadillo impulsa programa único de renta para jóvenes

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, señaló que este proyecto es pionero a nivel municipal en México y reconoció el respaldo del Gobierno de Jalisco para fortalecer las políticas de vivienda dirigidas a las nuevas generaciones.

Vamos a pilotear este programa que es único en el país, no hay ningún otro municipio que lo esté haciendo, que le dé un apoyo a nuestros jóvenes, 3 mil pesos. Y el único estado de la República que también le entró fue el estado de Jalisco. Y aquí nuestro reconocimiento para el gobernador Pablo Lemus. Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara

La alcaldesa explicó que la iniciativa forma parte del plan Vivienda para Vivir Bien, diseñado para atender fenómenos como el desplazamiento de habitantes hacia la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara.

Vero Delgadillo entrega apoyos de renta para jóvenes en Guadalajara. (cortesía)

Programa busca fortalecer el acceso a vivienda en Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó que cada año alrededor de 8 mil 800 personas dejan la ciudad para trasladarse a municipios periféricos, por lo que se han impulsado acciones para facilitar el acceso a vivienda dentro del municipio.

Además, resaltó que Guadalajara desarrolla proyectos de vivienda económica con costos que oscilan entre los 600 mil y un millón de pesos, así como incentivos para desarrolladores y esquemas que permitan aprovechar mejor los espacios habitacionales.

Vero Delgadillo entrega apoyos de renta para jóvenes en Guadalajara. (cortesía)

Apoyo de Renta para Jóvenes beneficiará a 238 personas

La Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, Karina Anahí Hermosillo Ramírez, aseguró que contar con una vivienda cercana representa una oportunidad para mejorar las condiciones de estudio, trabajo y desarrollo personal de las juventudes.

Por su parte, el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Guillermo Medrano Barba, informó que el Gobierno de Jalisco también impulsa el programa Mi Primera Renta, mediante el cual se prevé apoyar a más de mil 100 jóvenes con 2 mil 500 pesos mensuales para arrendamiento.

La directora de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, Otilia Guadalupe Pedroza Castañeda, destacó que este programa busca atender las dificultades que enfrentan miles de jóvenes ante el incremento en los costos de renta y los requisitos para acceder a una vivienda.

Actualmente, el programa cuenta con un presupuesto de 5 millones de pesos y beneficiará a 238 jóvenes, de los cuales 141 son mujeres y 97 hombres.