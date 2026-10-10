Cora de Jesús Rodríguez, mamá de dos niños con cáncer, habría sido agredida durante reclamo a Rocío Nahle. La gobernadora de Veracruz le respondió “usted no es madre de familia”, mientras su equipo le impedía acercarse.

La vocera y representante de los niños con cáncer en el estado presentó la denuncia por la agresión ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, como reveló tras darse a conocer el video.

Al respecto, dio a conocer que buscó hablar con la gobernadora durante su visita al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, presentándose como una madre de niños con cáncer, lo que fue descartado.

“Usted no es madre de familia”: mamá de niños con cáncer protagoniza altercado con Rocío Nahle

Tras darse a conocer el video de un altercado con el equipo de Rocío Nahle, Cora de Jesús Rodríguez narró lo que pasó, así como la frase que le habría dicho la gobernadora: “Usted no es madre de familia”.

“Usted no es madre de familia”: agreden a mamá de niña con cáncer que reclamó a Nahle (Captura de pantalla)

Acorde con lo dado a conocer, la mamá de dos niños con cáncer intentaba hablar con Rocío Nahle; sin embargo, tras ser ignorada una primera vez, se colocó frente a la gobernadora, lo que provocó su enojo.

Sería en este punto que pasa lo que se observa en el video: el reclamo de Rocío Nahle a Cora de Jesús Rodríguez sobre que no sería una madre de familia.

Posteriormente, un elemento de la gobernadora le aclaró a Cora de Jesús Rodríguez que ya había hablado con Rocío Nahle, impidiendo que se acercara nuevamente como era su intención.

La mamá de los menores también señaló que tras un segundo intento, el equipo de Rocío Nahle la encerró mientras ocurría la visita, pese a solicitud del coordinador del IMSS-Bienestar de Veracruz a la gobernadora de que la escuchara.

Cora de Jesús Rodríguez presenta denuncia ante la CEDHV por prohibirle la entrada al hospital

En entrevista con Pamela Cerdeira, Cora de Jesús Rodríguez dio a conocer que ya presentó la denuncia ante la CEDHV pero no por el reclamo a Rocío Nahle, sino porque le prohibieron el ingreso al hospital.

De acuerdo con lo que dio a conocer tras el altercado, personal del hospital le negó la entrada por órdenes del administrador, por lo que teme se le niegue el tratamiento a sus dos niños, ambos con padecimientos oncológicos.

Señaló que espera que con esta denuncia, Rocío Nahle también escuche sus demandas, ya que sólo quería que supiera la situación de las madres de niños con cáncer.