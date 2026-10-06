La gobernadora Rocío Nahle respondió a las protestas de personal de la salud por el desabasto de medicinas e insumos médicos en hospitales del estado de Veracruz.

En conferencia de prensa, Rocío Nahle aseguró que ha realizando recorridos de supervisión en las unidades médicas, en donde ha verificado la existencia de materiales.

Rocío Nahle tacha de “show mediático” protestas por desabasto en hospitales de Veracruz

Rocío Nahle sostuvo que respeta las manifestaciones ciudadanas, pero calificó como un intento de “show mediático” las protestas por desabasto en hospitales de Veracruz.

La gobernadora del estado enfatizó que su responsabilidad institucional es avanzar en la consolidación de la universalidad de la salud en coordinación con el gobierno federal.

Rocío Nahle responde a protestas por desabasto en hospitales de Veracruz (@rocionahle / Instagram)

Como parte de la estrategia de intervención en Xalapa y Veracruz, Nahle detalló que se lleva a cabo un reporte de necesidades en conjunto con las autoridades municipales.

Esta labor contempla mejoras inmediatas en el equipamiento básico, tales como la instalación de sistemas de aire acondicionado.

En tanto, afirmó que la distribución de medicamentos e insumos médicos continuará bajo la responsabilidad del esquema federal.

Adicionalmente, en coordinación con IMSS-Bienestar, se prevé una revisión de las necesidades de personal especializado entre diciembre de 2026 y enero 2027 para reforzar las plantillas según el nivel de atención.

Como parte de las acciones para optimizar la atención de urgencias y traslados de pacientes, destacó la puesta en operación de 60 ambulancias que brindan servicio continuo en las diversas regiones.

Rocío Nahle reconoció la vocación de servicio del personal médico y de enfermería en los centros inspeccionados, subrayando que la labor conjunta resulta clave para fortalecer la atención en la entidad.