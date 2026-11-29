Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que se detuvo a una adolescente de 14 años por la muerte de Dulce Guadalupe.

El fiscal confirmó que la lesión que provocó la muerte de la estudiante de la secundaria Juan Pablo García fue ocasionada durante un partido de fútbol que se realizaba dentro de las actividades de educación física.

Fiscalía de Zacatecas detiene a adolescente por muerte de Dulce Guadalupe

La Fiscalía de Zacatecas detuvo a una adolescente, identificada con el nombre de Allison, por el delito de lesiones calificadas tras la muerte de Dulce Guadalupe.

No obstante, el fiscal señaló que los resultados de necropsia practicada a Dulce Guadalupe podría cambiar la clasificación del delito.

Escuela Secundaria Federal “Juan Pablo García” (Especial )

El personal docente y administrativo del plantel educativo donde ocurrió la tragedia también es investigado por las autoridades, para determinar si existieron omisiones y responsabilidades durante el incidente o en la atención hacia Dulce Guadalupe.

“Queremos ser muy claros, muy firmes y muy enérgicos. Cero tolerancias ante cualquier situación, ya sea por un tema de omisión o un tema de deber de cuidado.” Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas

De acuerdo con el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, en las próximas horas revelarán el resultado de la audiencia inicial derivada de la detención de la adolescente de 14 años.

Dulce Guadalupe Tovar murió el 26 de noviembre 2026 en el Hospital General de Zacatecas, en donde permanecía hospitalizada desde el pasado lunes 23 de noviembre tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.

En la reconstrucción de los hechos, la fiscalía detalló que ambas alumnas participaban en un partido de fútbol en la clase de educación física.

Presuntamente, Alison sujetó a Dulce Guadalupe, la hizo girar y después la soltó, lo que derivó en su caída, provocando que se golpeara en la cabeza por encima de la frente.

Aunque Dulce Guadalupe indicó que estaba bien, posteriormente, fue llamada a otro lugar de la escuela donde comenzó a vomitar.

Ante tal situación, personal de la escuela llamó al 911 y fue trasladada en una ambulancia.