Ante la polémica que se desató por la propuesta de crear un censo de periodistas en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle se deslindó del tema al señalar que ella no la planteó.

Así lo advirtió durante conferencia de prensa del martes 11 de agosto, en la que advirtió que ella no fue quien propuso conformar el mecanismo, sino que fue una periodista quien lo sugirió.

“Yo no quiero hacer ningún censo, eso salió de una propuesta” Rocío Nahle

Cabe destacar que pese al deslinde de Rocío Nahle en torno a la propuesta de crear el censo de periodistas, la gobernadora expresó su total apoyo a la idea.

Rocío Nahle respalda crear un padrón de periodistas en Veracruz (@rocionahle / Instagram)

Rocío Nahle niega que haya propuesto crear un censo de periodistas en Veracruz

El 27 de julio de 2026, Rocío Nahle encabezó una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Veracruz, durante la cual una periodista hizo un polémico planteamiento.

La reportera sugirió crear un censo de periodistas para tener bien identificados a quienes ejercen el oficio en el estado, señalando que algunos han sido acusados de vínculos con la delincuencia.

El tema desató una oleada de críticas y acusaciones en contra de Rocío Nahle, quien en busca de zanjar la polémica, se deslindó del tema al señalar que ella no propuso el padrón.

“¿Y qué dicen? Rocío Nahle quiere hacer un censo. No, yo no quiero hacer ningún censo, eso salió de una propuesta y yo dije: “ahí ustedes”. Rocío Nahle

Ante medios de comunicación, resaltó que la sugerencia fue presentada por una periodista, por lo que insistió en que ella nunca planteó la idea de conformar un censo del estilo.

Incluso, al deslindarse de la sugerencia, Rocío Nahle aseveró que al tomar conocimiento de la propuesta, ella se limitó a señalar que era responsabilidad de los mismos periodistas.

🗳️📌 Rocío Nahle se echa para atrás con el Censo de Periodistas.



Dice que nunca respaldó la idea de hacer uno.



Pero que creen, hay video 👇 pic.twitter.com/DgtGp0bRB3 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 11, 2026

Rocío Nahle no propuso censo de periodistas, pero dijo que era una idea excelente

Al deslindarse de la propuesta del censo de periodistas, Rocío Nahle aseguró que en su momento dejó en claro que ella no intervendría en el tema y los propios reporteros debían hacerse cargo.

No obstante, el pasado 3 de agosto encabezó otra conferencia de prensa en la que habló de la sugerencia que calificó como “excelente” e incluso manifestó su apoyo.

“Ustedes que dijeron que había que hacer el censo de los periodistas, me pareció excelente, pues que la comisión de periodistas haga su censo y todo lo demás, así debe ser” Rocío Nahle

Incluso, al expresar su entusiasmo por la conformación del censo de periodistas, Rocío Nahle sentenció que “así debe ser” como tiene que mantener un registro de los reporteros en Veracruz.