La autoridades cancelaron un puente de 15 metros en Tepoztlán, Morelos. El proyecto era impulsado por Christian Thomas Gibson, hijo del actor Mel Gibson.

El puente, que buscaba habilitar un acceso a su propiedad, no contaba con los permisos municipales ni el aval de la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, para llevarse a cabo.

Frenan puente impulsado por hijo de Mel Gibson en Tepoztlán por falta de permisos

El hijo de Mel Gibson presentó algunos documentos a la ayudantía de Amatlán donde CONAGUA y Secretaría de Medio Ambiente le autorizaban edificar un puente para acceder a su casa en Tepoztlán.

No obstante, Christian Thomas Gibson habría infringido las reglas locales al no pedir permiso a la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl.

En entrevista con medios Perseo Quiroz, presidente municipal de Tepoztlán, explicó que la cancelación del proyecto se debió a que no se informó sobre los procedimientos.

Tepoztlán: frenan puente impulsado por hijo de Mel Gibson por falta de permisos (Captura de video)

Indicó que en Tepoztlán viven personajes de la política y artistas que “no se informan” sobre el ordenamiento de dónde pueden construir, lo que ha llevado a las autoridades locales a tener juicios ante tribunales, los cuales han ganado.

En ese contexto, Perseo Quiroz presentó el pasado viernes 27 de noviembre el nuevo convenio de ordenamiento territorial. La intención es establecer los procedimientos y limitaciones sobre lo que se puede hacer en áreas naturales protegidas.

Por su parte, los habitantes de población de Amatlán de Quetzalcóatl solicitaron a las autoridades que eviten que personas ajenas a la comunidad construyan o que reparen los caminos que se inundan por las lluvias en la zona.