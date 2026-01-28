El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que la construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz presenta un avance del 50%.

La obra, de casi dos kilómetros de longitud, cuenta con una inversión de 902 millones de pesos y se prevé que concluya en junio de 2026. Una vez en operación, permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los trayectos, además de que durante su desarrollo ha generado 2 mil 355 empleos.

Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz beneficiará a más de 780 mil personas

El Paso Superior Vehicular beneficiará a 780 mil 441 habitantes de la región, principalmente de los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río, lo que fortalecerá la conectividad y logística de esta importante zona portuaria.

La vialidad forma parte de la Carretera Federal MEX 140, Xalapa–Veracruz, una de las principales arterias del municipio de Veracruz, y conecta con el Boulevard portuario. El proyecto contempla la construcción de dos cuerpos, identificados como A y B.

El cuerpo B, con una longitud superior a 900 metros, estará concluido en febrero, por lo que se abrirá a la circulación en marzo, una vez finalizado el montaje de tres claros y la colocación de cinco losas.

Asimismo, a principios de febrero de 2026 se habilitará un paso provisional por un periodo de dos meses, con el objetivo de iniciar la construcción de las zapatas del cuerpo A, donde ya se registra avance en pilotes y trabajos de excavación.

Distribuidor vial al Puerto de Veracruz alcanza 50% de avance: SICT (Cortesía)

SICT fortalece conectividad con avance del Distribuidor Vial

La SICT informó que los trabajos continuarán durante 2026 hasta la conclusión total del proyecto, los cuales contemplan diversas etapas constructivas en el cuerpo A, entre ellas:

Terracerías

Cimentación: 132 pilotes y 21 zapatas

Subestructura: 23 columnas y 23 cabezales

Superestructura: fabricación y montaje de 132 trabes, 110 diafragmas y mil 723 metros cuadrados de losa de claro

El proyecto también incluye la construcción de calles laterales, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, trabajos complementarios y señalamiento vertical, horizontal e institucional sobre la Carretera Federal MEX 140, Xalapa–Veracruz.

Se estima que el Tránsito Diario Promedio Anual de la vialidad supere los 34 mil vehículos, gracias a la mejora en las condiciones de circulación.

Con estas acciones, la SICT da cumplimiento a su objetivo de mejorar la conectividad y accesibilidad, mediante la construcción y modernización de infraestructura vial que garantice la movilidad eficiente de personas y mercancías.