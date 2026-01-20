El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que el puente Antonio Dovalí Jaime en Veracruz presenta un avance del 79% de la primera etapa de su rehabilitación, donde se están reemplazando 6 de los 68 tirantes de su estructura.

SICT refuerza emblemático puente de Coatzacoalcos tras 41 años

La SICT explicó que el puente fue inaugurado el 17 de octubre de 1984 en el marco del “Día del Caminero” y se convirtió en el primer puente atirantado en construirse en el país, hace más de 41 años, por lo que rápidamente se convirtió en uno de los más importantes del mundo.

Es por eso que los tirantes serán sustituidos por otros de acero con más resistencia y durabilidad; además, se instalará un sistema de detección de alertas y monitoreo del comportamiento estructural.

El puente Antonio Dovalí Jaime cuenta con más de un kilómetro de longitud y un ancho de 18 metros, alojando cuatro carriles de circulación para todo tipo de vehículos y cuenta con banquetas laterales para peatones. Asimismo, sobre la base de su estructura principal de 512 metros de largo, atraviesa el Río Coatzacoalcos, entre Minatitlán e Ixhuatlán, en Veracruz.

Este puente cuenta con una infraestructura que soporta condiciones ambientales adversas, sismos, huracanes y lluvias intensas.

Avanza la rehabilitación del puente Antonio Dovalí Jaime en Veracruz con 79% de progreso. (Cortesía)

Modernización del puente Antonio Dovalí Jaime impulsa economía y conectividad

De acuerdo con la SICT, esta modernización de los tirantes garantizará la seguridad de los usuarios, trabajando en etapas; la primera será la sustitución de 6 tirantes haciendo uso de los avances de la ingeniería y generando alrededor de 750 empleos.

Asimismo, se aseguró que los 68 tirantes de acero serán de alto rendimiento para garantizar su durabilidad y soportar el diseño de la estructura.

Por otra parte, la modernización del puente, que forma parte del Libramiento Minatitlán-Coatzacoalcos de la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, impulsará la actividad económica y turística de la región. Además, el tramo registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos.

Con este proyecto, la SICT reafirma su compromiso de mejorar la conectividad a lo largo del país para garantizar mejores condiciones de movilidad para la población.