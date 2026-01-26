El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que se comenzó con los trabajos de repavimentación en más de 495 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje con 20 trenes de pavimentación en 16 estados.

La SICT dio a conocer que 16 estados han comenzado con los trabajos de rehabilitación; por su parte, la Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC) explicó que el uso de los trenes de pavimentación logra una mayor cobertura y brinda atención oportuna en la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Asimismo, se explicó que entre las labores se realizan fresado y carpeta, bacheo, microcarpeta y recuperación de pavimentos en 495 km. La SICT comenzó con las acciones de la siguiente manera:

Aguascalientes: 12.45 km

Baja California Sur: 41.77 km

Campeche: 19.01 km

Coahuila: 50.40 km

Colima: 8.01 km

Chihuahua: 64.40 km

Guanajuato: 26.27 km

Guerrero: 26.38 km

Jalisco: 28.95 km

Estado de México: 11.85 km y 4.25 km

Michoacán: 37.41 km

Morelos: 11.20 km

Oaxaca: 20.50 km y 20.63 km

Tabasco: 18.33 km

Veracruz: 33.53 km y 17.49 km

Zacatecas: 42.20 km

Por otra parte, la DGCC señaló que durante el 2026 se espera añadir 11 trenes de pavimentación, sumándose a los 30 que se adquirieron, con una inversión de mil 247 millones de pesos, y que se encuentran distribuidos en varios estados, mayormente en el Estado de México.

De acuerdo con la DGCC, los primeros 10 trenes se utilizaron en 230 kilómetros en nueve entidades, beneficiando a más de 6.8 millones de habitantes y generando 559 empleos directos y mil 118 indirectos.

Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su compromiso de garantizar una movilidad digna para todo el país, con carreteras en buen estado.