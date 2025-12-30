La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México realiza trabajos de modernización en el puente Antonio Dovalí Jaime, el primero atirantado del país, construido hace 40 años y ubicado en Minatitlán, Veracruz.

La rehabilitación de esta infraestructura estratégica permitirá fortalecer la actividad económica y turística de la región, además de beneficiar a los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, al mejorar la conectividad y seguridad vial para miles de personas usuarias.

SICT refuerza seguridad del puente Antonio Dovalí Jaime

Las labores de mantenimiento tienen como objetivo garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vía, a lo largo de poco más de un kilómetro sobre el Río Coatzacoalcos. Como parte de la intervención, serán sustituidos 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

En una primera etapa, se contempla la sustitución de seis tirantes, así como la instalación de un sistema de detección de alertas y monitoreo estructural, que permitirá evaluar de manera permanente el comportamiento del puente.

SICT rehabilita el puente Antonio Dovalí Jaime en Veracruz (Cortesía )

El puente Antonio Dovalí Jaime inició operaciones el 1 de septiembre de 1984 y, desde entonces, fue considerado uno de los 10 puentes más importantes del mundo, debido a su aportación al desarrollo económico, social y turístico. Cuenta con cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual de 23 mil 720 vehículos.

Durante 2025, la SICT destinó una inversión de 2 mil 105 millones de pesos para la rehabilitación de 135 puentes en el país, obras que en conjunto generaron 5 mil 473 empleos.