Por una “broma” en la que obligaron a un joven a beber ácido, un par de estudiantes del Conalep 202 ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, fueron expulsados.

Sobre lo ocurrido, Elsa Oralia Cruz, directora del plantel, informó que el 10 de octubre los 2 alumnos que cursaban el de quinto semestre, dieron de beber el líquido corrosivo a su compañero.

Según lo relatado por la directora, los estudiantes le ofrecieron a la víctima una botella de 600 mililitros asegurándole que se trataba de agua simple, pero en realidad era ácido.

Al ingerir el líquido, el joven presentó malestares de inmediato, por lo que recibió atención médica dentro del mismo Conalep, pero dada la gravedad de su estado, fue llevado a un hospital.

En el nosocomio donde fue atendido, personal médico determinó que la víctima de la “broma” sufrió quemaduras en el esófago debido a las cuales permaneció varios días internado.

A pesar de que el estudiante ya fue dado de alta, la dirección del Conalep 202 San Luis Río Colorado, Sonora, decidió expulsar a los 2 alumnos que participaron en la agresión.

Madre de joven obligado a beber ácido en Conalep exige castigo contra responsables

Pese a la expulsión de los estudiantes del Conalep que obligaron a un joven a beber ácido, la madre de la víctima pide justicia y sanciones penales en contra de los responsables de la “broma”.

En declaraciones ante medios locales, la madre del afectado ha señalado que su hijo le ha pedido que no proceda contra sus compañeros, pero ella considera necesario actuar frente a la agresión.

Por ello, la madre solicitó que se investigue si hubo omisión por parte de autoridades escolares durante el ataque, además de que se garantice la seguridad de otros estudiantes en el plantel.

Ante ello, la dirección del Conalep 202 ha asegurado que colaborará con autoridades locales y estatales en las investigaciones correspondientes en torno a los hechos.

De la misma forma, las autoridades escolares garantizaron que por el caso que derivó en la expulsión de los estudiantes, “se han reforzado las medidas internas de vigilancia” para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.