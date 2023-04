Las mujeres que acusan al regidor del Ayuntamiento de Veracruz Sebastián Cano Rodríguez de abuso sexual señalaron que han detectado un patrón en que él victimizaba, incluyendo una “lista” de mujeres con quienes habría estado sexualmente y a quienes objetivizaba colocando una calificación.

Karen Torres es una de las cuatro mujeres que ya colocó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz debido a un acoso constante que vivió por parte de Sebastián Cano Rodríguez.

El regidor de Veracruz buscaba a Karen Torres y le proponía actos a pesar de que ella lo bloqueaba de todos los canales de comunicación. Además, Sebastián Cano Rodríguez le mostró una “lista de mujeres” a manera de presumirla.

A ella no fue a la única a quien el regidor de Veracruz le enseñó la “lista de mujeres”, pues la hacía pública hacia otras personas.

Durante los actos de acoso, en los que Sebastián Cano Rodríguez se presentaba en la vivienda de Karen Torres, le mandaba mensajes de otras cuentas de redes sociales o le perseguía y forcejeaba, le decía que ella había estado en su “top 3″ de la lista de mujeres.

Sin embargo, Karen Torres nunca tuvo relación alguna con el regidor de Veracruz ya que siempre le rechazó.

A decir de Karen Torres, en la lista había personas con las que Sebastián Cano sólo fantaseaba

“Algo muy preocupante, es que había mujeres (en la lista) con las que no había tenido ningún tipo de interacción o de relación, pero él fantaseaba y las calificaba en esa lista. A mí me la mostró o una circunstancia, pues realmente pues de compañeros de trabajo, o sea, yo no le pedí que me la mostrara. Yo no tenía conocimiento de que la tenía él simplemente me la muestra como en un acto de querer presumir”

Karen Torres, víctima del acoso de Sebastián Cano Rodríguez