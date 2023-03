“Es muy lamentable que el hecho de que 16 mujeres levanten la voz en contra de un individuo (Sebastián Cano) no sea lo suficiente para que él se haga responsable de sus actos y pida licencia para que se esclarezca su situación legal sino tiene nada que temer”, sentenció Areli Montenegro.

Areli Montenegro es una de las 16 mujeres que acusan que al regidor del municipio de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez, de haber cometido acoso, abuso sexual y otros tipos de violencia, en su contra.

Ella al igual que otras tres mujeres presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y piden al Congreso que destituya al regidor de Morena.

Para Areli todo inició hace 10 años, justo en el año 2013. Desde entonces se intentaba convencer que el abuso sexual había sido un hecho aislado, luchar con la culpa que muchas víctimas sienten y con el silencio que guardaba.

En aquel entonces ella tenía 15 añoas de edad e iban juntos a la escuela; como lo conocía no se extrañó el día que le ofreció compañía a la parada del camión o que en el camino le invitara a ir un helado. Pero allí comenzó la violencia sexual.

“Lo recuerdo, veo sus fotografías, escuchar su nombre y lo recuerdo como el primer acoso sexual que viví, la primera vez que alguien intentó tocarme en contra de mi voluntad y debido a la corta edad que yo tenía cuando sucedió esto, yo tuve miedo, no quise acercarme a nadie”

A pesar del silencio, el temor y hacer como que nada pasaba, la violencia no se frenó. Un par de años más tarde, dijo, Sebastián Cano participó en la difusión de sus fotografías íntimas que quien sabe como llegaron a él.

Areli Montenegro volvió a callar por el miedo.

Fue hasta hace unas semanas cuando Areli Montenegro vio a Fernanda Acosta hacer pública la violencia que vivió a manos de Sebastián Cano que ella decidió que no podía seguir callando y que era momento de alzar la voz.

“Yo guardé silencio por muchos años pensando que yo había sido la única, que esta conducta había sido pues normal y no fue hasta que supe del testimonio de Fernanda que yo me acerqué a ella, le compartí y me di cuenta que éramos muchísimas las víctimas y decidimos denunciarlo”

Areli Montenegro, víctima de Sebastián Cano Rodríguez