Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, rompió el silencio sobre la supuesta investigación en Estados Unidos y calificó estos señalamientos como mentiras para desprestigiarla, pero no lo han logrado.

Durante una conferencia, Rocío Nahle señaló que a los medios que difunden información falsa no se les puede tomar en serio, por lo que no es relevante “la nota” sobre la investigación en Estados Unidos.

“Las cosas las tomo de quien viene”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Rocío Nahle rompe el silencio sobre la supuesta investigación desde Estados Unidos (Captura de pantalla)

Rocío Nahle afirma que supuesta investigación en su contra desde Estados Unidos es falsa

La gobernadora Rocío Nahle criticó la información que ha circulado sobre que sería el objetivo de una investigación en Estados Unidos y señaló que esto es una mentira con fines políticos.

Al ser cuestionada sobre si denunciará a los que han replicado la información, Rocío Nahle no lo afirmó o lo negó, pero hizo énfasis que este tipo de notas no pueden ser tomadas con seriedad.

Aunado a lo anterior, la gobernadora de Veracruz recordó la vez en que se intentó vincular a su esposo con una propiedad en Nuevo León y se replicó en otros medios, pero la información tenía inconsistencias.

Nahle destacó que las publicaciones sobre la supuesta propiedad de su esposo se realizaron 15 días antes de la elección, lo que para ella refuerza la idea de que se trata de una estrategia de difamación política.