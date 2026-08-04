La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respalda la creación de un padrón de periodistas, asegura que un registro permitirá conocer y fortalecer el gremio en la entidad.

Durante su conferencia de este 3 de agosto de 2026, Rocío Nahle, de 62 años, calificó la propuesta como “excelente” y aseguró que debe elaborarse a través de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

“Ustedes aquí dijeron que había que hacer el censo de los periodistas, me pareció excelente. Que la comisión de periodistas haga su censo y todo lo demás, así debe ser” Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

De acuerdo con la funcionaria, debe existir un control sobre lo que se informa, por lo que con la medida se pondrá un orden frente a noticias falsas y difamatorias, pero también servirá para brindarles a los periodistas un respaldo institucional.

🗳️📌 NAHLE QUIERE CREAR UN CENSO DE PERIODISTAS Y EVITAR "EXCESOS" DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN



Rocío Nahle respaldó crear un censo o padrón de periodistas en Veracruz.



Dijo que le parece “excelente”.



También defendió los nuevos lineamientos federales sobre derechos de las… pic.twitter.com/dcQp3Fngh1 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 3, 2026

Nueva legislación en materia de telecomunicaciones no busca la censura, dice Rocío Nahle

Rocío Nahle asegura que desde hace 8 años existe la libertad de expresión, tan es así que cada mañana una presidenta y periodistas participan en un debate donde se exponen diversos temas.

No obstante, debido al exceso de difamaciones, mentiras y manipulaciones, “debe haber un orden” por lo que no se busca censurar sino regular a través de una nueva legislación y lineamientos en materia de telecomunicaciones.

“Es momento de retomar la ética en una profesión tan noble como es el periodismo”, subraya. Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

Haciéndole frente a las críticas de la legislación, asegura que se construyó con la participación de distintos sectores, entre ellos, representantes de la radio y televisión, por lo que corresponde elaborar sus lineamientos de aplicación, en lugar de estar declarando que existe censura.

“Están haciendo los lineamientos y, con base en la ley se aprobó por todos, salen los lineamientos y empezaron a decir que había censura, no, eso no es cierto” Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

Para dejar claro que no hay censura, se puso de ejemplo argumentando que ella responde preguntas, sin distinguir o no hay un medio de comunicación.

“A mí, cuando alguien me pregunta, yo contesto... Yo tengo que contestarle a todos los veracruzanos”, finalizó. Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz