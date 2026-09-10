Al pronunciarse sobre los reportes de supuestas cancelaciones de bienes en Estados Unidos, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó tener cuentas bancarias en el extranjero.

“NO TENGO CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO, y nunca he tenido relación bancaría en EEUU (sic)” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que Rocío Nahle negó ser propietaria ni en la actualidad ni en el pasado, de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Ante ello, la gobernadora veracruzana acusó que los recientes señalamientos que se han lanzado en su contra, solo tienen la intención de manchar su nombre sin que existan pruebas de las afirmaciones.

Rocío Nahle rechaza ser propietaria de cuentas bancarias en Estados Unidos

El 9 de septiembre de 2026 se difundieron reportes en los que se asegura que instituciones financieras de capital de Estados Unidos, iniciaron procesos para cerrar cuentas bancarias de Rocío Nahle.

La información publicada por el periodista Mario Maldonado, establece que las acciones se habrían extendido a cuentas relacionadas con la exgobernadora y personas de su entorno cercano.

Ante ello, Rocío Nahle rechazó que existan tales procedimientos, toda vez que aseveró que en primer lugar no es propietaria de ningún tipo de cuenta bancaria en dicho país.

“Tal como lo he declarado con anterioridad NO TENGO CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO, y nunca he tenido relación bancaría en EEUU (sic)” Rocío Nahle

En su mensaje, la mandataria estatal sostuvo que contrario a lo que se apunta en las versiones que se han dado a conocer, la realidad es que nunca ha sido dueña de algún bien en el extranjero.

Debido a lo anterior, Rocío Nahle calificó los reportes como “mentiras y especulaciones“ lanzadas por personas que escriben de forma constante sobre ella sin tener fundamentos de sus acusaciones.

Rocío Nahle rechaza ser dueña de cuentas bancarias en Estados Unidos (@rocionahle/X)

Rocío Nahle acusa intentos de manchar su nombre

Al rechazar que sea propietaria de cuentas bancarias en el extranjero, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, acusó que constantes intentos de manchar su nombre.

En el mismo mensaje, Rocío Nahle dijo que durante años han tratado de dañar su imagen e integridad sin que exista sustento o pruebas de las acusaciones que suelen lanzarle.

Sobre los motivos de los ataques, la mandataria consideró que se tratan de agresiones motivadas por la violencia de quienes no aceptan que actualmente las mujeres pueden ser gobernadoras.

Finalmente, Rocío Nahle sentenció que puede decir con orgullo que todos los días trabaja de frente a favor de Veracruz, pues afirmó que solo se debe al pueblo del estado.