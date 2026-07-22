Luego del hallazgo de cuerpos en inmediaciones de la autopista Orizaba-Puebla, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que la fiscalía ya investiga el caso.

“Está trabajando la fiscalía sobre identificación, sobre todo el análisis” Rocío Nahle

Así lo informó la mandataria estatal en conferencia de prensa ofrecida el 21 de julio, en la que resaltó que de forma preliminar, se sabe que los restos corresponden a piezas óseas.

Ante ello, Rocío Nahle insistió en que la fiscalía de Veracruz ya abrió la investigación y destacó que será dicha dependencia la que ahonde en detalles de los hechos.

Fiscalía de Veracruz investiga restos hallados en autopista Orizaba-Puebla

La tarde del lunes 20 de julio de 2026, autoridades locales, estatales y federales atendieron un llamado de emergencia anónimo en el que se reportó el hallazgo de restos humanos en la autopista Orizaba-Puebla.

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Huiloapan y la Policía Estatal de Veracruz (SSP) quienes confirmaron la presencia de bolsas en cuyo interior se guardaban los cuerpos.

Tras ello, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó los hechos y aseguró que el caso ya es atendido, pues refirió que la fiscalía del estado ya inició una investigación alrededor de los hechos.

“Efectivamente hoy en la mesa de seguridad nos reportaron sobre el tema que ayer se movió de 5 bolsas” Rocío Nahle

Al respecto, dijo el tema de los cuerpos en la autopista Orizaba-Puebla, fue abordado durante la mesa de seguridad de este martes 21 de julio y resaltó que la fiscalía ya trabaja en la identificación de los restos.

Sin embargo, Rocío Nahle sostuvo que de forma preliminar se puede decir que el caso es un hecho extraño, pues se tratan de piezas óseas de los que adelantó, todo indica que tienen un largo tiempo en esas condiciones.

Fiscal de Veracruz dará más detalles sobre cuerpos hallados

Tras resaltar que la fiscalía de Veracruz ya investiga los restos humanos encontrados en la autopista Orizaba-Puebla, Rocío Nahle refirió que la fiscal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ofrecerá más detalles del caso.

En ese sentido, indico que el miércoles 22 de julio se ofrecerá una conferencia de prensa en la que se va a revelar más información alrededor de los hechos y por lo que advirtió, no habrá impunidad.

Por otro otro lado, la gobernadora declaró que las acciones que realiza su administración en materia de seguridad, se enfocan en el resguardo de la población, en especial de los jóvenes a los que se busca alejar del crimen.