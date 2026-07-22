La Fiscalía General del estado de Zacatecas confirmó la detención de tres presuntos responsables del multihomicidio de 10 personas.

En conferencia de prensa, la Fiscalía de Zacatecas manifestó que los sospechosos fueron interceptados por personal de inteligencia en una zona rural, señalados por llevar a cabo tareas de vigilancia que facilitaron los secuestros de las víctimas.

Tres detenidos por el multihomicidio en Zacatecas; investigan grupo criminal implicado

La Fiscalía de Zacatecas dio a conocer la detención de tres personas que estarían relacionadas con el hallazgo de 10 personas muertas en diversos puntos de la entidad.

Según indicaron las autoridades, el Operativo Rastrillo permitió la captura de esta célula criminal dedicada al “halconeo”, que operaba mediante radios de comunicación para informar movimientos policiales en municipios como Pánuco y Morelos.

Los detenidos, entre los que se encuentran dos hombres y una mujer menor de edad, fueron identificados como originarios de Sinaloa y Durango, así como del municipio de Jerez, respectivamente:

Leonel N., de 23 años

Oswaldo N., de 22 años

Dulce N., de 16 años

Al momento de realizar la detención, las autoridades les encontraron metanfetaminas, chalecos balísticos y herramientas de resistencia física que podrían ser utilizados contra las fuerzas de seguridad.

Multihomicidio en Zacatecas: detienen a tres presuntos responsables, informa Fiscalía (Gob Zacatecas)

El secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, puntualizó que los tres jóvenes detenidos reconocieron, aunque sin ahondar en detalles, su pertenencia a grupos delictivos.

En tanto, la Fiscalía analiza si los implicados estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa, así como la responsabilidad de estos en la masacre.