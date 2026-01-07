¿Quién es Braulio Salvador Conde Rivas? Nuevo fiscal regional de Coatzacoalcos

Tras la destitución de Karla Díaz Hermosilla, la Fiscalía del estado de Veracruz designó a Braulio Salvador Conde Rivas como su nuevo fiscal regional de Coatzacoalcos.

Pero, ¿quién es Braulio Salvador Conde Rivas? A continuación te compartimos lo que sabemos acerca del ahora fiscal regional de la zona sur de Veracruz.

Braulio Salvador Conde Rivas es funcionario originario de Veracruz, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de seguridad.

Ha desempeñado cargos desde la Procuraduría estatal hasta la Fiscalía de Veracruz, destacando por su labor en el combate al delito de secuestro.

Braulio Salvador Conde Rivas, nuevo fiscal regional de Coatzacoalcos (Tomada de FB)

¿Qué edad tiene Braulio Salvador Conde Rivas?

De acuerdo con la información, Braulio Salvador Conde Rivas cumplirá 49 años de edad en este 2026.

¿Quién es la esposa de Braulio Salvador Conde Rivas?

Braulio Salvador Conde Rivas mantiene su información personal privada, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Braulio Salvador Conde Rivas?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Braulio Salvador Conde Rivas, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Braulio Salvador Conde Rivas?

No se cuenta con información que permita conocer si Braulio Salvador Conde Rivas tiene hijos.

¿Qué estudió Braulio Salvador Conde Rivas?

Braulio Salvador Conde Rivas cuenta con la Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana.

Además, tiene una Maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado de Veracruz.

¿En qué ha trabajado Braulio Salvador Conde Rivas?

Braulio Salvador Conde Rivas destaca por sus más de 20 años de experiencia, desempeñando cargos como:

Agente del Ministerio Publico Auxiliar Adscrito

Oficial Secretario en la Procuraduría General de Justicia de Veracruz

Encargado del Despacho de la Agencia Cuarta del Ministerio Público

Agente Del Ministerio Público Municipal adscrito al Municipio de Emiliano Zapata

Coordinador Regional Operativo de la Agencia Veracruzana de Investigaciones

Delegado Regional Operativo de la Agencia Veracruzana de Investigaciones

Encargado de un Grupo Especial de Investigaciones en la Dirección General de Investigaciones Ministeriales

Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Sur

Titular del departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Ministerial

Coordinador Regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro

El martes 6 de enero la Fiscalía de Veracruz informó la salida de Karla Díaz Hermosilla a la fiscalía regional de la Zona Sur en el municipio de Coatzacoalcos. Esto debido al caso Rafael León, el cual hasta el momento sigue en curso.

De acuerdo con la información, Karla Díaz Hermosilla seria señalada por un mal manejo del caso, el cual le habría costado su destitución.

Derivado de ello la Fiscalía de Veracruz decidió el nombramiento de Braulio Salvador Conde Rivas dada su experiencia en esta institución.

Tras su nombramiento, Braulio Salvador Conde Rivas deberá analizar el caso del periodista Rafael León, para determinar si este se encuentra dentro del marco de la legalidad.