Pemex niega que se haya registrado un incendio en la refinería Salamanca el viernes 24 de abril y descarta cualquier riesgo para sus trabajadores o la población.

Circuló en redes sociales fotografías de una columna de humo cerca de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, por lo que se especuló que había un incendio dentro de sus instalaciones.

Ante este rumor, Pemex compartió un comunicado para aclarar que el incendio ocurrió en un predio privado cerca de la refinería Salamanca y no comprometía sus instalaciones.

Pemex aclara incendio cerca de la Refinería Salamanca

El comunicado detalla que la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor opera con normalidad y bajo condiciones seguras, ya que no se registran incidentes relacionados con un incendio como se manejó.

Pemex aclaró que las fotos que circulan en redes sociales donde se observa una columna de humo cerca de la Refinería Salamanca, corresponden a un incendio en un predio cercano a sus instalaciones.

Pemex aclara supuesto incendio en Refinería de Salamanca (X/@Pemex)

“Se comunica con motivo de un incendio registrado en un predio privado cercano a la refinería, evento que no tiene relación alguna con las operaciones de Pemex ni ha afectado su infraestructura o proceso” Pemex

La institución aclara que sus actividades no se interrumpieron por incendio en un terreno aledaño a la Refinería Salamanca y continúan con sus actividades habituales.

Pemex apoyó en las labores para mitigar el incendio cerca de la Refinería Salamanca

Las operaciones de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, no se interrumpieron durante los trabajos para sofocar el incendio en el predio cercano.

Pemex apoyó en las labores para apagar el incendio en el predio y mantienen comunicación permanente con autoridades locales y cuerpos de emergencia.

Por último, Pemex reiteró su compromiso con la seguridad y protección del medio ambiente, así como la comunicación transparente con la población y pidió a los ciudadanos a informarse a través de fuentes oficiales.