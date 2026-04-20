Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en ujn comunicado que logró controlar una fuga en el pozo Concepción-134, ubicado en Veracruz, tras aplicar diversas acciones técnicas para contener la pérdida de hidrocarburos.

De acuerdo con la empresa, los primeros eventos de fuga estuvieron asociados a problemas de corrosión en componentes superficiales del pozo, lo que derivó en trabajos de inspección y reparación desde inicios de marzo.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que el pasado 18 de abril se realizó un recorrido de verificación en la zona, en coordinación con personal de la Función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (FSSPA) del Activo de Extracción Poza Rica-Altamira (AEPRA), así como con Protección Civil del municipio de Cazones de Herrera.” Pemex

Pemex atiende fuga en pozo y descarta riesgos para población

A través de su sitio oficial, Pemex reveló las medidas implementadas tras la detección de una figa en un poxo en Veracruz, en donde realizaron diferentes acciones para evitar riesgos a la población.

Entre ellas, destacaron la instalación de grapas con empaques de neopreno, así como monitoreo constante para descartar atmósferas explosivas.

“Durante la inspección, realizada de manera terrestre y fluvial, se llevó a cabo un reconocimiento aguas arriba y aguas abajo del punto donde fueron difundidas imágenes del evento. Como resultado, no se localizaron peces muertos ni evidencia visible de presencia de hidrocarburos en la ribera ni en el cuerpo de agua.” Pemex

Posteriormente, se registraron nuevos episodios de pérdida de contención los días 11 de marzo y 1 de abril, mismos que fueron atendidos mediante el reforzamiento de los sistemas de control en el cabezal de producción, logrando restablecer la hermeticidad en cada intervención.

Asimismo, Pemex señaló que actualmente mantiene vigilancia continua en la zona como parte de sus protocolos de seguridad, con el objetivo de garantizar que el pozo quede asegurado de manera definitiva y avanzar en la restauración de las áreas impactadas.

“De acuerdo con la verificación en campo, el evento reportado corresponde a un hecho puntual ocurrido el pasado 15 de abril, sin indicios de recurrencia. Asimismo, al no contar con evidencia derivada de muestreos o estudios técnicos que indiquen lo contrario, no se identificaron condiciones anómalas actuales en el río ni signos visibles de contaminación.” Pemex

Por otro lado, Pemex reiteró que, tras las acciones realizadas, el incidente no representa riesgo alguno para la población cercana, enfatizando que no se detectaron emanaciones durante los periodos de observación posteriores a las reparaciones.

El caso forma parte de los trabajos operativos de Pemex para atender incidentes en instalaciones petroleras y asegurar condiciones de seguridad en sus procesos de extracción.