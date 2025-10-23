A través de un comunicado, Pemex reveló que logró controlar la fuga de petróleo en Veracruz, recuperando 345 mil litros que se habían perdido ante las fuertes lluvias.

Pemex recupera y controla la fuga de petróleo en oleoducto de Veracruz tras fuertes lluvias

Pemex reveló en un comunicado que se han podido recuperar 345 mil litros de petróleo tras la fuga ocasionada por las fuertes lluvias en Veracruz.

El director general de Petróleos Mexicanos, el Víctor Rodríguez Padilla de 67 años en edad, supervisó los trabajos para controlar la fuga en Veracruz, y así poder recuperar el crudo derramado en el arroyo Citlaltépetl, en su unión con el río Pantepec-Tuxpan.

Pemex revela comunicado que la fuga de petróleo en Veracruz, ya fue controlada (Petróleos Mexicanos )

Rodríguez Padilla recorrió la zona afectada por la fuga provocada por las fuertes lluvias, en la zona de Poza Rica-Madero, Veracvruz la cual se informó que fue sellada y se ha renovado su operación.

El control de la fuga y posterior recuperación del petróleo en Veracruz, se logró gracias a los esfuerzos de 750 trabajadores de Pemex, otras dependencias y seis compañías.

También se informó de la utilización de 80 vehículos terrestres y marinos, cuatro equipos de respiración autónoma, dos sistemas skimmer y 13 retroexcavadoras, para instalar 22 barreras marinas y 230 cordones oleofílicos.

Con estos trabajos se lograron recuperar los 345 mil litros de petróleo derramados ante la fuga de las lluvias torrenciales, garantizando así la protección de las comunidades y los ecosistemas de Veracruz.