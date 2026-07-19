El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, participó en la supervisión de las nuevas locomotoras del Tren Maya de carga, actividad encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Previo al recorrido, el mandatario tabasqueño sostuvo una reunión de trabajo con las gobernadoras y gobernadores del sureste del país, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar seguimiento a los proyectos estratégicos que se desarrollan en la región.

Javier May destaca papel de Tabasco en el Tren Maya de carga durante supervisión con Claudia Sheinbaum. (cortesía )

Javier May resalta importancia de Tabasco en el Tren Maya de carga

Al concluir el evento, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que la entidad tendrá un papel relevante en la nueva etapa del Tren Maya de carga, cuya inauguración está prevista para 2027 y que busca fortalecer la conectividad logística y el desarrollo económico del país.

Estamos muy orgullosos de ser parte de esta gran transformación, que da pasos firmes en la construcción de un México más moderno, más justo y con bienestar para todas y todos. Tabasco es parte crucial de la nueva etapa del Tren Maya de carga, que encabeza la mejor Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Viva el segundo piso de la transformación. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May destaca papel de Tabasco en el Tren Maya de carga durante supervisión con Claudia Sheinbaum. (cortesía )

Proyecto ferroviario busca fortalecer la conectividad del sureste

La supervisión de las nuevas 12 locomotoras forma parte de los avances del Tren Maya de carga, proyecto con el que el Gobierno de México busca fortalecer la infraestructura logística y el transporte de mercancías en el sureste del país.

Durante la jornada, las autoridades federales y estatales revisaron los avances del proyecto y dieron seguimiento a las acciones de coordinación para impulsar el desarrollo económico y la conectividad regional.