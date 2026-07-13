Danna Paola Echeverría Cruz una joven murió a causa de un fuerte accidente en motocicleta en el municipio de Orizaba, Veracruz.

Tras días de estar internada en un nosocomio local, su familia tomó una decisión con la que la joven será recordada siempre en la comunidad veracruzana.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Danna Paola Echeverría.

¿Quién fue Danna Paola Echeverría?

Danna Paola Echeverría Cruz era una joven egresada de la Universidad Veracruzana, quién murió tras un hecho de tránsito el pasado 5 de julio de 2026, cuando una motocicleta en la que ella viajaba como acompañante chocó contra un taxi.

Después del accidente de inmediato acudieron servicios de emergencia para trasladarla a un hospital, sin embargo luego de días de lucha y por graves lesiones que presentaba como traumatismo craneoencefálico y hemorragia interna, murió.

Pero su familia tomó la decisión de donar los órganos de la joven con la esperanza de dar vida y apoyo a otras personas tras la muerte de Danna Paola Echaverría.

Hecho que fue reconocido como un acto de bondad por la comunidad veracruzana.

¿Cuántos años tenía Danna Paola Echeverría?

De acuerdo con los reportes de medios de comunicación locales Danna Paola Echeverría tenía 23 años de edad al momento de su muerte.

¿Cuál era su signo zodiacal de Danna Paola Echeverría?

Al momento datos como la fecha de nacimiento de Danna Paola Echeverría permanecen como privados por lo que es difícil determinar cuál era su signo zodiacal.

¿Tenía esposo Danna Paola Echeverría?

Se desconoce si antes de su muerte Danna Paola Echeverría tenía una pareja sentimental, pero se sabe que la persona con la que viajaba en motocicleta era un hombre.

No se tiene información de que el conductor de la motocicleta donde Danna Paola Echaverría murió tenía alguna relación amorosa con la joven.

¿Tenía hijos Danna Paola Echeverría?

Al parecer Danna Paola Echeverría no tenía hijos, ni es un dato público que se conozca.

¿Qué estudió Danna Paola Echeverría?

La Universidad Veracruzana emitió una esquela para Danna Paola Echeverría el pasado 7 de julio 2026.

Por este gesto de perdida de Danna Paola Echeverría, se sabe que la joven era recién egresada de la licenciatura de Gestión y Dirección de Negocios, región Orizaba-Córdoba, Veracruz.

Universidad Veracruzana lamenta la muerte de Danna Paola Echeverría, una de sus estudiantes en un accidente (Universidad Veracruzana en X)

¿En qué trabajó Danna Paola Echeverría?

Al tener una corta vida se desconoce si Danna Paola Echeverría pudo trabajar en lo que estudió como licenciada en de Gestión y Dirección de Negocios o algún otro oficio mientras salía de la Universidad.











