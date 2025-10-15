Fernando ‘El Pulpo’ Remes, alcalde de Poza Rica, Veracruz denuncia desvío millonario en muro de Río Cazones tras fuerte lluvias.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que el alcalde de Poza Rica, Veracruz asegura que hubo un desvío de hasta 14 millones de pesos que había sido asignados para la construcción de un muro del Río Cazones que se desbordó tras las fuertes lluvias.

La denuncia del alcalde de Poza Rica, Veracruz ocurrió desde diciembre de 2023 pero fue retomada tras el desborde del Río Cazones.

En el video viral se ve al alcalde de Poza Rica, Fernando ‘El Pulpo’ Remes en la sesión de Cabildo celebrada el 6 de diciembre de 2023, donde aseguró del desvío millonario en muro de Río Cazones.

En ese entonces, el alcalde de Poza Rica hizo referencia a un desvió de 14 millones de pesos para la construcción de un muro de contención en el Río Cazones, pero este sólo presentaba un 10 por ciento de avance, por lo que no estaba terminado.

El objetivo de este muro de contención era proteger a la población ante un posible desbordamiento que ya ocurrió.

Al reconocer este desvío, Fernando ‘El Pulpo’ Remes dijo que hablaría con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para poder reanudar la construcción del muro de contención del Río Cazones.

Incluso el alcalde de Poza Rica dijo que seguro había presupuesto para ellos que “se lo fregaron”, asimismo dijo que como sabía que lo estaban grabando podía meterlo a la cárcel, ante la denuncia que estaba haciendo.

“Voy a hablar con Conagua, ya di instrucciones para ver cómo continuamos con ese muro de contención en el hombro derecho del río Cazones. Lo tienen parado y ha de haber habido presupuesto para ellos y se lo fregaron, ni modo, están grabando que me metan a la cárcel, pero estoy” Fernando ‘El Pulpo’ Remes, alcalde de Poza Rica, Veracruz

El cinismo de Fernando "El Pulpo" Remes, alcalde de Poza Rica Veracruz. Que admite que no construyó el muro de contención del Río Cazones, "Lo tienen parado, y ha de haber habido presupuesto para ello y se lo fregaron, ni modo. Están grabando, que metan a la cárcel". 😳 pic.twitter.com/btYqgYy80A — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 13, 2025

De acuerdo con datos de medios dan a conocer que el desvió millonario del muro de contención del Río Cazones era de 14,136,519 pesos, además de que la construcción ha estado parada por dos años.